Лица ИИ выглядят более реалистично, чем человеческие лица

Неустанно продвигаясь вперед, технология ИИ достигла внушительных высот, вызывающих неподдельное замешательство. Однако, если существует одна область, в которой ИИ демонстрирует свою истинную силу и чудеса, то это лица ИИ.

Их реалистичность, поражающая своим сходством с настоящими человеческими лицами, не может оставить равнодушным никого. Волосы, брови, нос, глаза, рот – каждая черта лица ИИ воссоздана с такой непревзойденной детализацией, что глазу трудно поверить, что это не настоящее человеческое лицо.

Источник этой невероятной реалистичности лиц ИИ лежит в тщательно разработанных алгоритмах искусственного интеллекта. Компьютеры, способные анализировать и запоминать миллионы изображений, когда-то вбирают в себя истинную природу человеческой красоты. А затем, при помощи уникальных алгоритмов рендеринга, эти компьютеры воплощают в жизнь потрясающие лица ИИ.