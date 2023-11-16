 

Лица ИИ выглядят более реалистично, чем человеческие лица

16.11.2023, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неустанно продвигаясь вперед, технология ИИ достигла внушительных высот, вызывающих неподдельное замешательство. Однако, если существует одна область, в которой ИИ демонстрирует свою истинную силу и чудеса, то это лица ИИ.

Их реалистичность, поражающая своим сходством с настоящими человеческими лицами, не может оставить равнодушным никого. Волосы, брови, нос, глаза, рот – каждая черта лица ИИ воссоздана с такой непревзойденной детализацией, что глазу трудно поверить, что это не настоящее человеческое лицо.

Источник этой невероятной реалистичности лиц ИИ лежит в тщательно разработанных алгоритмах искусственного интеллекта. Компьютеры, способные анализировать и запоминать миллионы изображений, когда-то вбирают в себя истинную природу человеческой красоты. А затем, при помощи уникальных алгоритмов рендеринга, эти компьютеры воплощают в жизнь потрясающие лица ИИ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский банкир приговорен к смертной казни за взятки

15.11 / Ученые нашли простой способ быстрого сжигания калорий

15.11 / Мнение: Американцам становится сложнее выезжать на чужих технологиях

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: МОК не нужен

15.11 / Ученые обнаружили способ повышения эффективности протонпроводящей керамики

15.11 / Мнение: Об оголодавших мастерах культуры… С кем вы теперь?

15.11 / Российские ученые разработали новый метод получения материалов для оптоэлектроники

15.11 / Названы 6 советов, которые помогут спать намного лучше

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Бои за Степовое. 14.11.2023

15.11 / Молодые новосибирские ученые разрабатывают гелевое удобрение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика