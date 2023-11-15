Ученые нашли простой способ быстрого сжигания калорий

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15.11.2023, 23:05, Разное
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Ученые из различных исследовательских групп внимательно изучили вопрос о том, как эффективно сжигать калории. И наконец, всем нам представлена простая и доступная техника, позволяющая быстро и эффективно уменьшать количество накопленных жировых запасов.

Они обнаружили, что ключевым фактором при сжигании калорий является высокая активность и интенсивность физических упражнений. Но вместо того, чтобы тратить много времени на длительные тренировки, они сосредоточились на максимизации усилий в короткие промежутки времени.

Это новое открытие называется высокоинтенсивной интервальной тренировкой (ВИИТ). Оно заключается в том, что человек выполняет серию упражнений высокой интенсивности в течение короткого времени, затем отдыхает и повторяет процесс несколько раз. Исследования показали, что такая тренировка не только помогает сжигать калории во время физической активности, но и стимулирует обмен веществ на протяжении следующих нескольких часов после тренировки.


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