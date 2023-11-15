Мнение: Американцам становится сложнее выезжать на чужих технологиях

1. Китайский хайтек вплотную приблизился к тому, чтобы догнать и перегнать Америку, без шуток. И по объёмам производства, и по уровню технологий китайские компании (прежде всего Хуавэй) являются главными конкурентами американских компаний (прежде всего Эппла) в сфере электроники и телекоммуникаций. Блогер Руслан Карманов излагает свою версию причин, которые позволили китайцам сделать впечатляющий технологический рывок (ссылка):



Хуавеевский офис F1, один из главных по НИОКР в части чипов. Время съёмки – три с чем-то ночи. В три смены, круглосуточно.

…Что-то вспомнилось, как соловьями разливались с десяток лет назад про Особую Свободную Раскованную Ненапряжную Рабочую Культуру Западного Хайтеха. Ну знаете, «вот в нормальных-то калифорнийских офисах и мягкие игрушки, и плейстейшн, и все валяются на полу и курят кальян (ну и не только, разумеется), играют, внутри кофейня с баристой с вычурной причёской и при кожаном фартуке, диджей и коврики для йоги» с последующим обязательным выводом «и этот формат с гарантией приведёт к таким-то Прорывам, таким-то Открытиям».

Где результаты-то, Бэтмены? У Хуавея вон весьма наглядные. Что-то подсказывает, что они там натурально пашут в три смены, а не баристу за мягкое пощипывают.

Добавлю, что западный хайтек долго паразитировал на иностранных кадрах, в том числе и на китайских. Сейчас привлекательность США резко упала, так что пылесосить лучших инженеров и дизайнеров со всего мира американцы больше не могут. Более того: многие специалисты, получившие ценный опыт за долгие годы работы в Силиконовой Долине, едут сейчас в страны с традиционными ценностями, такие как Россия или Китай.

2. Компания из Йошкар-Олы с помощью Тима Кирби зовёт к себе на работу англоязычных программистов, тестировщиков и девелоперов (ссылка):

Цитирую комментарии целевой аудитории под видео:

amansngrawat: Мистер Кирби, вот наконец-то нужное мне видео! Я Android-разработчик, который мечтает приехать в Россию для работы в крупных российских технологических компаниях, а точнее переехать в Москву, вероятно, в конце следующего года. Можете ли вы рассказать про новый закон о гражданстве по браку, для которого достаточно проработать всего 1 год <…>, а также насчёт отсутствия мобилизации для айти-специалистов?!

steffiknapp1265: Спасибо! Какое интересное предложение! Нашёл вакансию, на которую я подам.

SurvivorNVL: Я обладаю только, что называется, мягкими навыками – легко изучаю языки, карьерный опыт в обслуживании клиентов и сфере гостеприимства, а также, вероятно, я слишком много проработал в финансовой системе… но, чёрт меня дери, если это не возможность убраться к чёрту из США.

3. Стив Джобс не был первопроходцем в области современного промышленного дизайна. Всё было придумано ещё до американцев, причём снова немцами, как и в случае с американской космической программой (ссылка):

Минималистский дизайн Apple очень привлекателен, но пионером индустриального минимализма была всё-таки компания Braun.

Икона минимализма Дитер Рамс родился в 1932 году. В 1962 году Дитер возглавил команду молодых дизайнеров Braun, сосредоточившись на разработке радиоприемников, проигрывателей и проекторов. Его считают отцом индустриального минимализма, и, как вы можете видеть на фото, его работами вдохновлялась компания Apple.

За годы своей работы Дитер Рамс сформулировал десять принципов качественного дизайна:

Хороший дизайн — инновационный.

Хороший дизайн делает продукт полезным.

Хороший дизайн — эстетичен.

Хороший дизайн помогает продукту быть понятным.

Хороший дизайн — ненавязчив.

Хороший дизайн — честен.

Хороший дизайн — долговечен.

Хороший дизайн продуман до мельчайших деталей.

Хороший дизайн гармонирует с окружающей средой и экологичен.

Хороший дизайн — это как можно меньше дизайна.