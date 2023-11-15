Мнение: Об оголодавших мастерах культуры… С кем вы теперь?



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Ну что, дамы и господа, побазарим за культуру?

За самых, так сказать, видных её представителей — «соль земли» и «совесть нации».

Ах, как громко они покидали Отчизну в час испытаний! Как грозно хлопали дверьми и сыпали проклятьями в адрес тех, с чьих рук кормились долгие годы. С каким пафосом отчаливали на чужбину, не желая иметь ничего общего с…

А теперь?

Спецоперация Путина далеко ещё не закончилась, а вот #деньги у «звёзд», похоже, стали заканчиваться. И их начало неудержимо рвать на Родину. Изголодались, понимаете ли, по общению с соотечественниками-ватниками. И осознали, наконец-то, насколько просвещённый мир их не ценит, а эмигрантская тусовка — не любит. Оказывается, чтением стихов и пением песен в забугорных ресторанах на русском языке не то, что «много не заработаешь», даже но на ужин начесать проблематично.

Но какому же блудному сыну и какой заблудшей дщери хочется возвращаться к родным пенатам гонорарам с видом побитой собаки?

Что ж, среди властных меценатов нашлось немало тех, кто готовы «отнестись с пониманием» и предложить компромисс. В конце концов, ворон ворону глаза не выклюет. А «патриотические» артисты — те ещё сво…

Началось, в общем, встречное движение за казённый счёт. Как говорят инсайдеры, некие околовластные кинопродюсеры договорились, что у некоторых известных актрис и артистов, ранее критиковавших СВО, есть вариант вернуться в РФ и продолжить работу. Даже без «искупительной» поездки на Донбасс.

Источники в отрасли отмечают, что «релокантам назад» можно будет обойтись даже без прямой поддержки СВО. Им достаточно будет лишь поддержать какой-то провластный общественный или благотворительный проект, который (в том числе) помогает и детям или инвалидам с новых российских территорий. «Понятно, что поездка в зону СВО, прямая поддержка спецоперации для многих актёров неприемлема, но взаимодействовать с Кремлём ради успешного продолжения карьеры они готовы. Поэтому придуман альтернативный вариант — поддержка благотворительных проектов, за что никто вернувшихся артистов “отменять” даже в либеральной тусовке с большой вероятностью не станет», — добавляют инсайдеры.

Ну да, все же культурные люди. Соратники по былым распилам и откатам, как-никак. Ну, бес попутал — с кем не бывает!Это ещё не повод, тем более «сегодня ты, а завтра — я».

ОК. Свои люди сочтутся. А зрители? Тоже поймут и простят и понесут денежки в кассы, как встарь?

Или в головах у оставшихся и участвовавших что-то уже поменялось за эти неполные два года?

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