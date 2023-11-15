Названы 6 советов, которые помогут спать намного лучше
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Зимой многие сталкиваются с недосыпанием и усталостью, но хороший отдых всегда является ключом к здоровью. Научные исследования показывают, что зимой люди спят дольше, но их сон менее качественный. Чтобы улучшить свой сон зимой необходимо придерживаться шести советов:
– Получите достаточно дневного света. Зимой дневной свет становится редким явлением, и это может нарушить циркадный ритм. Для улучшения качества сна нужно стараться чаще выходить на улицу в светлое время суток и днем, а также открывать шторы утром, чтобы получить больше света.
– Оставайтесь активными. Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить сон. Однако избегайте интенсивных тренировок поздно вечером, чтобы не нарушить сон.
– Умеренное отопление в спальне. Слишком теплая спальня также может повлиять на качество сна. Попробуйте сохранить умеренную температуру.
– Ограничьте употребление алкоголя. Алкоголь может влиять на качество сна, поэтому употребляйте его с умеренностью, особенно перед сном.
– Поддержите иммунную систему. Боритесь с простудами и инфекциями, которые могут мешать сну, поддерживая свою иммунную систему. Питайтесь сбалансированно, избегайте контакта с больными и соблюдайте гигиеничные меры.
– Управляйте стрессом. Стресс может сказаться на качестве сна, поэтому занимайтесь релаксацией и методами управления стрессом, чтобы улучшить ваш сон.
Соблюдение этих советов поможет получить более качественный сон и оставаться здоровыми зимой.
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