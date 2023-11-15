Рупор кремлевской пропаганды: Бои за Степовое. 14.11.2023

Кадры ожесточенных боев за Степовое.

Вокруг поселка можно увидеть существенное кол-во уничтоженной техники, включая еще один "Леопард 2А5" + несколько "Брэдли" Наша пехота уже есть в Степовом, но противник активно контратакует, пытаясь выбить наших штурмовиков. Идут ожесточенные бои. Взятие Степового позволит создать серьезные проблемы противнику на Авдеевском направлении. Противник это прекрасно понимает, отсюда и накал боев за Степовое.

Удачи нашим бойцам.

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