 

Рупор кремлевской пропаганды: Бои за Степовое. 14.11.2023

15.11.2023, 19:45, Разное
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Кадры ожесточенных боев за Степовое.
Вокруг поселка можно увидеть существенное кол-во уничтоженной техники, включая еще один "Леопард 2А5" + несколько "Брэдли" Наша пехота уже есть в Степовом, но противник активно контратакует, пытаясь выбить наших штурмовиков. Идут ожесточенные бои. Взятие Степового позволит создать серьезные проблемы противнику на Авдеевском направлении. Противник это прекрасно понимает, отсюда и накал боев за Степовое.

Удачи нашим бойцам.

Источник: Colonel Cassad


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