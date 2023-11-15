Сотрудник ИА «Панорама» 5 лет выдумывал новости

Заслуженный

журналист России и бывший спецкор ИА «Панорама» Антон Мицкелюнас на протяжении

пяти лет выдумывал новости – к такому сенсационному выводу пришло внутреннее расследование,

инициированное редакцией. Руководство издания принесло извинения за поступок своего

коллеги и сообщило, что он уволился за несколько недель до скандала.

Мицкелюнас

неоднократно становился лауреатом всевозможных премий, в том числе получил

Пулитцеровскую премию в 2019 году за статью о роли Леонида Брежнева в

разработке двигателя автомобилей серии Ferrari 250. Его портрет несколько раз появлялся на доске

почёта в офисе в Монте-Карло, а молодым журналистам рекомендовали равняться на Антона

и брать с коллеги пример во всём.

Редакция была шокирована,

когда выяснилось, что 11 из 593 статей, написанных Мицкелюнасом в 2018-2023 годах,

были полностью вымышлены, а ещё в двух опубликованы цитаты несуществующих

людей.

«Фирменной особенностьюнашего издания всегда были достоверность, объективность и фактчекинг, – говорит директор Европейского бюро ИА «Панорама». – Все недостоверные статьи в настоящее время удалены, а их

автор заблаговременно уволился по собственному желанию. Мы обращаемся к нашим читателям с

призывом внимательно проверять каждый факт, каждую цитату, каждую цифру,

которую они видят в наших статьях, и в случае обнаружения каких-либо

неточностей, будь они случайны или злонамеренны, сразу сообщать на горячую линию»

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