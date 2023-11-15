 

Сотрудник ИА «Панорама» 5 лет выдумывал новости

15.11.2023, 19:33, Разное
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Заслуженный
журналист России и бывший спецкор ИА «Панорама» Антон Мицкелюнас на протяжении
пяти лет выдумывал новости – к такому сенсационному выводу пришло внутреннее расследование,
инициированное редакцией. Руководство издания принесло извинения за поступок своего
коллеги и сообщило, что он уволился за несколько недель до скандала.

Мицкелюнас
неоднократно становился лауреатом всевозможных премий, в том числе получил
Пулитцеровскую премию в 2019 году за статью о роли Леонида Брежнева в
разработке двигателя автомобилей серии Ferrari 250. Его портрет несколько раз появлялся на доске
почёта в офисе в Монте-Карло, а молодым журналистам рекомендовали равняться на Антона
и брать с коллеги пример во всём.

Редакция была шокирована,
когда выяснилось, что 11 из 593 статей, написанных Мицкелюнасом в 2018-2023 годах,
были полностью вымышлены, а ещё в двух опубликованы цитаты несуществующих
людей.

«Фирменной особенностьюнашего издания всегда были достоверность, объективность и фактчекинг, – говорит директор Европейского бюро ИА «Панорама». – Все недостоверные статьи в настоящее время удалены, а их
автор заблаговременно уволился по собственному желанию. Мы обращаемся к нашим читателям с
призывом внимательно проверять каждый факт, каждую цитату, каждую цифру,
которую они видят в наших статьях, и в случае обнаружения каких-либо
неточностей, будь они случайны или злонамеренны, сразу сообщать на горячую линию»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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