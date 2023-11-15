Инсайдер Anvin показал флагман Redmi K70 с чипом Snapdragon 8 Gen3 в белом цвете

Инсайдер с никнеймом @ZionsAnvin поделился на странице в социальной сети X (ранее Twitter) рендерами грядущего флагманского смартфона Redmi K70. Предполагается, что устройство будет официально представлено до конца текущего года.

Судя по изображениям, Redmi K70 будет иметь дизайн, напоминающий смартфоны Poco и другие продукты Xiaomi. На задней панели выделяется стеклянная прямоугольная панель, выступающая из корпуса, на которой размещены три модуля камеры и светодиодная вспышка, стилизованные под последние разработки Xiaomi, включая Xiaomi 14.

Считается, что в линейку Redmi K70 войдут две модели: Redmi K70 и K70 Pro, с общим дизайном, но с различиями в аппаратном обеспечении.

По слухам, Redmi K70 Pro будет оснащен новейшим флагманским чипом Snapdragon 8 Gen3, в то время как процессор базовой модели остается неизвестным. Также возможно, что базовая версия получит прошлогодний чип Snapdragon 8 Gen2 или 8+ Gen1. Уже исть информация о возможности использования флагманского чипа MediaTek Dimensity 9300 в базовой версии, что гарантирует примерно одинаковую производительность обеих моделей.