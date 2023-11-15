Мнение: Америка предала Украину?

Недоумеваю, почему блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России так откровенно переживает за Украину? Потому что он политик-романтик? А Украина в его представлении – милая, но забронзовевшая девушка, как на известной фотографии?

Вот и сегодня Медведев выложил в своем телеграмм-канале текст о том, что Америка предала Украину.

«…. Америка с лёгкостью предаёт «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов….

…Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут ещё и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит».



Отсюда

Если это не переживания за Украину, что это такое? Потому что непереживающий написал бы что-то типа: «США наконец-то поняли то, о чем я давно пишу: бандеровщина и национализм на Украине должны быть ликвидированы. Победа будет за нами, а Украина будет свободной от бандеровцев и нацистов, сатаны и шайтанов…».

Или я не прав? И Медведев не переживает, а ерничает? И написанное им – это типа сарказм?

Фотография очень романтичного Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

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