Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:13 Напоминание об изменениях в расписании

2:11 О фильме «Опасный метод». Фрейд и Юнг. Пациентка Сабина Шпильрейн. Вклад Сабины в психологию. Секс — идея смерти

16:21 Представление. КНИГА

17:21 Что такое групповая гещтальт-терапия. Метод Пёрлза. Понятие фрейма. Гештальт должен быть замкнут. Книжка «Внутри и вне помойного ведра». Учиться терапии по книжке, всё равно что боевым искусствам — по фильмам

36:22 Психические причины бессонницы. Нерешённая тревога, страх. Беседа с психотерапевтом — способ поговорить с самим собой

49:14 Люблю спойлеры к фильмам, иначе не могут смотреть. Чтение детективов с конца. Внутренний локус контроля

58:18 Бескомпромиссная шефиня. Самореализация в работе. Пример Собянина

1:05:44 Если фильм без спойлера, надо пересмотреть. Повышенная тревожность отравляет жизнь

1:09:58 Где останавливаться в самокритике. Надо ли себя критиковать. Дети с благополучным детством

1:14:31 О новой модели расписания стримов

1:17:46 Фильм «Пациент №1» Гигинеиишвили

1:19:53 Кинострим догнал по популярности психострим

1:21:13 О психологе Алине Комиссаровой

1:28:04 Снова о бессоннице. Внутренняя тревога

1:30:23 Комплекс получения одобрения. Как избавиться? Как стать самодостаточным. Пост в ЖЖ «Легко ли быть торговцем». Дорога к самоуважению

1:36:59 Отношение к сновидениям

1:41:28 Блокировка Телеграма и Ютуба

1:42:36 Способы борьбы с бессонницей. 8-часовой сон — достижение нового времени

1:47:48 Блокировка Телеграма в Дагестане

1:48:11 Не хватает времени, вечная спешка. Действие от обратного

1:56:13 Почему люди каждый день смотрят сериалы. Сериал — способ добрать жизнь

2:04:01 Не читаю «Анну Каренину», чтобы не полюбить Анну Каренину

2:06:10 Психология — наука? Наука не система, а метод

2:11:24 Почему темнота мешает желанию гулять

2:14:22 Как найти в себе «батарейку», как Карлсон. Лень и апатия — заглушка страха

2:17:52 Избегание негатива

2:23:18 Скучание по одноклассникам

2:25:01 Месть дочери со стороны матери

2:30:45 Ночная сиеста

2:31:00 Человек приобретет весь мир, а душе повредит

2:31:40 На одноклассников невозможно смотреть без содрогания. Тайное злорадство

2:33:49 Завершение стрима