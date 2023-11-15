Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ
0:13 Напоминание об изменениях в расписании
2:11 О фильме «Опасный метод». Фрейд и Юнг. Пациентка Сабина Шпильрейн. Вклад Сабины в психологию. Секс — идея смерти
16:21 Представление. КНИГА
17:21 Что такое групповая гещтальт-терапия. Метод Пёрлза. Понятие фрейма. Гештальт должен быть замкнут. Книжка «Внутри и вне помойного ведра». Учиться терапии по книжке, всё равно что боевым искусствам — по фильмам
36:22 Психические причины бессонницы. Нерешённая тревога, страх. Беседа с психотерапевтом — способ поговорить с самим собой
49:14 Люблю спойлеры к фильмам, иначе не могут смотреть. Чтение детективов с конца. Внутренний локус контроля
58:18 Бескомпромиссная шефиня. Самореализация в работе. Пример Собянина
1:05:44 Если фильм без спойлера, надо пересмотреть. Повышенная тревожность отравляет жизнь
1:09:58 Где останавливаться в самокритике. Надо ли себя критиковать. Дети с благополучным детством
1:14:31 О новой модели расписания стримов
1:17:46 Фильм «Пациент №1» Гигинеиишвили
1:19:53 Кинострим догнал по популярности психострим
1:21:13 О психологе Алине Комиссаровой
1:28:04 Снова о бессоннице. Внутренняя тревога
1:30:23 Комплекс получения одобрения. Как избавиться? Как стать самодостаточным. Пост в ЖЖ «Легко ли быть торговцем». Дорога к самоуважению
1:36:59 Отношение к сновидениям
1:41:28 Блокировка Телеграма и Ютуба
1:42:36 Способы борьбы с бессонницей. 8-часовой сон — достижение нового времени
1:47:48 Блокировка Телеграма в Дагестане
1:48:11 Не хватает времени, вечная спешка. Действие от обратного
1:56:13 Почему люди каждый день смотрят сериалы. Сериал — способ добрать жизнь
2:04:01 Не читаю «Анну Каренину», чтобы не полюбить Анну Каренину
2:06:10 Психология — наука? Наука не система, а метод
2:11:24 Почему темнота мешает желанию гулять
2:14:22 Как найти в себе «батарейку», как Карлсон. Лень и апатия — заглушка страха
2:17:52 Избегание негатива
2:23:18 Скучание по одноклассникам
2:25:01 Месть дочери со стороны матери
2:30:45 Ночная сиеста
2:31:00 Человек приобретет весь мир, а душе повредит
2:31:40 На одноклассников невозможно смотреть без содрогания. Тайное злорадство
2:33:49 Завершение стрима
Источник: Размышления вольного социолога
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