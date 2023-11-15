Рупор кремлевской пропаганды: И еще про Фридмана

И еще про Фридмана

Бегал целый день по делам и думал мысль, решил выразить: а как так, бедный товарищ Михаил Фридман, а прошлом беглый олигарх, пожертвовал на нужды ВСУ 200.000.000 долларов, и об этом открыто заявил, приехал в Россию безо всяких там задержаний в аэропорту.

У нас были неразумные граждане, которые тоже жертвовали, кто 100$ всукам, кто 10000$, и они как правило сидят по статье «финансирование терроризма». И сроки там не детские, не год и не два.

Или 200 лимонов зеленью – это другое?

И ещё про Фридмана.

Помимо Альфа-банка, лично ему принадлежит такая контора, как РосВодоканал.

И занимаются они поставками воды во многие города включая мой родной Омск.

Так вот, в нашем городе милионнике, сети на которых сидит ресурсоснабжающая организация, как стратегический актив во владении и городской администрации и в аренде у Фридмана.

И начиная с 2005 года, цена этой аренды не индексировалась вообще.

Омская прокуратура говорит о том, что городские сети водоснабжения и водоотведения имеют износ на 80% а нынешний мэр Омска, товарищ Шелест, это бывший директор Омского водоканала. И мэр почему-то не спешит хотя бы индексировать аренду.

Олигахат это сращивание бизнеса с властью и тут все маркеры на лицо.

По экспертным оценкам товарищей, общая сумма недополученной аренды за сети, с пересчетом на день сегодняшний 6 миллиардов рублей.

Так и получается, что мы, товарищи омичи, косвенно спонсируем того, кто спонсирует ВСУк.

Такие дела.

@dobrovolsky_live – цинк

Стоит отметить, что правовая оценка действиям и заявлениям Фридмана до сих пор не дана.

Его нытье про то, что "он ошибся" и "поверил в Запад" к вопросам правовой оценки отношения конечно не имеет. Ныть он начал лишь после того, как у него на Западе продолжили активно отбирать активы и недвижимость. До этого "эффективного менеджера" Фридмана вполне все устраивало. Как и его подельника Авена.

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