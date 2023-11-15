 

Китайские ученые разработали мощный термоакустический генератор Стирлинга

15.11.2023, 18:24, Разное
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Китайские ученые достигли значительного научного прорыва, создав термоакустический генератор Стирлинга высокой мощности. Этот инновационный прибор обладает потенциалом стать одним из ключевых элементов в сфере энергетики и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Термоакустический генератор Стирлинга основан на использовании разницы в температуре для генерации электричества. Он работает по принципу, который объединяет силу акустики с тепловой энергией. Благодаря этому, генератор способен конвертировать высокотемпературный тепловой поток в мощное звуковое волновое движение.

Уникальность данного генератора заключается в его способности создавать высокомощный звуковой поток при минимальном энергопотреблении. Таким образом, он превосходит традиционные методы генерации электричества, подразумевающие непосредственное сжигание топлива, какими являются, например, паровые турбины.


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