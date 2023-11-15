 

Представлен швейцарский смартфон Punkt MC02 с защищенной ОС

15.11.2023, 18:15, Разное
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Швейцарская компания Punkt. представила свой последний продукт – смартфон Punkt. MC02 с эксклюзивной операционной системой ApostrophyOS, обещающей высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Но для доступа к этой инновационной ОС потребуется оформить подписку, пишет портал 4dpa.

Основной особенностью смартфона Punkt. MC02 стала операционная система ApostrophyOS, базирующаяся на Android 13. Разработчики утверждают, что она предоставляет полный контроль над устройством, включая возможность защиты личных данных от посторонних приложений и веб-сайтов. Помимо этого, в ОС встроен VPN-сервис, ряд собственных приложений и инновационная технология мониторинга влияния сторонних программ на выбросы углерода, основанная на измерении энергопотребления приложений. Использование встроенных сервисов требует подписки в размере 15 франков в месяц (примерно 1,5 тыс. рублей).

Смартфон Punkt. MC02 оборудован 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипом MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD.

На задней панели устройства размещены три камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Также смартфон оснащен NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.

Стоимость смартфона Punkt. MC02 составляет 699 франков, в нее включен также один год подписки на операционную систему ApostrophyOS.


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