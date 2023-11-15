Стало известно, почему экраны MacBook ломаются из-за пыли и грязи

Пользователи ноутбуков Apple MacBook обратили внимание на необычное явление на экранах своих устройств – появление фиолетовых линий, мешающих нормальной работе компьютера. Эту проблему эксперты назвали “Dustgate” и связали с попаданием пыли на гибкий кабель дисплея, пишет Forbes.

Согласно Стефану Штейнсу, эксперту сервисных центров NotebookNerds, проблема Dustgate стала распространенной неисправностью, с которой мастера сталкиваются каждую неделю. Эта проблема возникает из-за наличия зазора между экраном и клавиатурой, в который попадает пыль и грязь. При открытии и закрытии крышки ноутбука, мусор повреждает шлейф, соединяющий дисплей с основным корпусом.

Ремонт такой поломки может быть сложным и дорогостоящим. Для замены кабеля необходимо отсоединить экран от крышки, не повредив его, и припаять новые гибкие кабели. Существует высокий риск повреждения экрана при такой операции. Именно поэтому многие клиенты предпочитают сразу заменять дисплей, что обходится им дороже $625, если у них нет расширенной гарантии Apple Care.

Проблема Dustgate затрагивает несколько версий ноутбуков Apple, выпущенных с 2018 по 2020 год. Эксперты отмечают, что модели MacBook Pro, выпущенные с 2016 по 2020 год, имеют аналогичную конструкцию и могут столкнуться с этой неисправностью.