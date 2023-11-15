 

Правительство Франции выселяет мигрантов из Парижа в преддверии олимпиады

15.11.2023, 17:39, Новости дня
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Администрация президента Макрона активно занимается очисткой лагерей для мигрантов в столице, пишет The Times. Их собираются переселять в провинции. По мнению благотворительных организаций, цель этой операции — привести город в подобающий вид к началу летних Олимпийских игр в Париже.


AP

Полицейские стягиваются к местам проживания мигрантов ещё до рассвета, когда жители спят, но, проснувшись и увидев людей в форме, они понимают, что лагерь вскоре будет закрыт, отмечает The Times. «Я не знаю, куда мне идти. Я надеюсь только, что мне дадут где-нибудь ночлег. Здесь очень холодно», — говорит 21-летний Юсеф, суданец, прибывший во Францию на прошлой неделе.

Такая эвакуация является частью программы администрации президента по борьбе с миграционным кризисом, в результате которого тысячи людей из разных стран остались в Париже без крова. Но, по мнению различных благотворительных организаций, расселение мигрантов из лагерей в столице продиктовано желанием правительства улучшить внешний вид города для грядущих Олимпийских игр и гостей со всего мира.

Как отмечает автор статьи, расчистка лагерей мигрантов в Париже не является чем-то новым: с 2015 года было проведено около 400 таких операций — просто в последние месяцы в преддверии Олимпиады темпы ускорились. Но есть и одно существенное изменение в политике по мигрантам. Если раньше их отправляли в другие места в столице и её окрестностях, то «с марта более 2 800 человек были отправлены в провинции».

Проблема заключается в том, что центры для содержания в таких городах, как Лион, Бордо или Страсбург, переполнены и люди часто оказываются на улице. «Мы не можем больше принимать людей», — заявил в интервью Хармони Лекерф-Менье, заместитель мэра Бордо. Однако люди всё равно продолжают прибывать.

По причине наличия менее 50 тыс. мест в лагерях для мигрантов десятки тысяч человек находятся в «аварийном жилье» — обычно в гостиничных номерах, забронированных государством. Но многие гостиницы сейчас отказываются принимать людей, потому что начинают делать ремонт и всячески улучшаться к началу олимпиады. Это позволит заработать больше денег на туристах.

По словам сторонников политики правительства, всё это делается не из-за Олимпиады, а по причине сложной ситуации с мигрантами, ведь если Франция в прошлом году получила 131 тыс. прошений об убежище, то Англия — 81. По словам представителя министерства жилищного строительства, цель состоит в том, «чтобы дать людям возможность построить свою жизнь в Бордо, Марселе или где-либо ещё».

25-летний мигрант из Эфиопии Сэмми заявил, что не хочет строить жизнь в провинции. «Моя жизнь  в Париже», — заявил он.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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