 

Бизнес сможет оформлять кредиты под залог работников

15.11.2023, 17:33, Разное
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Центробанк и Минфин подготовили пакет изменений в законодательство, который позволит бизнесу брать кредиты под залог сотрудников.

Если платежи не поступят вовремя, числящаяся в залоге рабочая сила перейдёт в распоряжение банка.

Подобная реформа, как считается, лежит в интересах как предпринимателей, так и самих сотрудников – последним теперь не придётся искать новую работу в случае банкротства предприятия, за их трудоустройство будет отвечать банк. Кредитные учреждения при оформлении займа обсудят с бизнесом, кого именно признают залоговой рабочей силой. Основная часть кредита будет формироваться под залог высококвалифицированных работников.

Оценку качества залога предполагается возложить на аккредитованную медицинскую комиссию при районной поликлинике – это исключит возможные злоупотребления. Банк в свою очередь сможет оценить реальный уровень квалификации залоговой рабсилы и при необходимости отказать в кредите.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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