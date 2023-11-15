 

PlayStation 5 Slim начнут продавать в России в декабре от 70 тысяч рублей

15.11.2023, 17:03, Разное
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С 14 декабря 2023 года станет доступной для российских потребителей новая игровая консоль от Sony – PlayStation 5 Slim. Она будет предлагаться по цене, начиная с 70 тысяч рублей.

Первым ретейлером, который объявил о старте предварительных заказов на эту консоль, стала компания DNS. PlayStation 5 Slim Digital Edition, без встроенного дисковода, можно приобрести за 70 тысяч рублей, а версию с дисководом – за 80 тысяч рублей. Сравнивая с ее мировыми ценами, которые составляют $450 и $500 соответственно, можно сказать, что стоимость новых консолей в РФ будет конкурентоспособной.

Обновленные PlayStation 5 представляют собой улучшенные версии оригинальной модели, они отличаются более компактными размерами, легким весом и меньшим энергопотреблением. Из-за прекращения деятельности Sony в РФ приставки будут поставляться путем параллельного импорта.

Официально эти консоли именуются PlayStation 5, однако их называют “Slim” из-за их более компактных размеров. Консоли оборудованы твердотельным накопителем на 1 ТБ и двумя портами USB Type-C.


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