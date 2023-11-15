 

Рупор кремлевской пропаганды: Рассекреченные документы с запуска “Бурана”

15.11.2023, 16:10, Разное
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К 35-й годовщине полета "Бурана" рассекретили некоторые документы связанные с тем историческим запуском.

К сожалению, в связи с уничтожением СССР, данная программа дальнейшего развития не получила. Но тем не менее она осталась важной вехой в развитии отечественной космической программы.

Источник: Colonel Cassad


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