Рупор кремлевской пропаганды: Рассекреченные документы с запуска “Бурана”

К 35-й годовщине полета "Бурана" рассекретили некоторые документы связанные с тем историческим запуском.

К сожалению, в связи с уничтожением СССР, данная программа дальнейшего развития не получила. Но тем не менее она осталась важной вехой в развитии отечественной космической программы.

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