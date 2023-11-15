 

Apple продлил бесплатную спутниковую связь на iPhone 14 и 15 до 2024 года

15.11.2023, 15:51, Разное
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Apple объявила о продлении бесплатного доступа к экстренной спутниковой связи для владельцев iPhone 14 и 15 до конца 2024 года. Сервис, известный как Apple Emergency SOS, был представлен после анонса iPhone 14 и позволяет отправлять текстовые сообщения экстренным службам в 16 странах и регионах при отсутствии обычного сотового соединения.

Данный сервис уже спас множество жизней по всему миру, и он останется бесплатным для пользователей указанных моделей. К сожалению, данное нововведение пока не доступно в России.

Кроме того, для iPhone представлены и другие спутниковые сервисы. Служба помощи на дороге связывает водителей с Американской автомобильной ассоциацией. Функция “Локатор” позволяет делиться местоположением с друзьями и родственниками через спутник, а опция “Crash Detection” автоматически вызывает экстренную помощь при обнаружении ДТП.

Кроме того, функция “На связи” уведомляет близких о том, что пользователь благополучно достиг места назначения. Владельцы устройств Apple могут также настроить свою медицинскую карту в приложении “Здоровье”, чтобы экстренные службы имели доступ к информации о состоянии пользователя, даже если устройство заблокировано.


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