Соцопросы будут проводить в присутствии полицейского

В Рязанской области успешно завершился эксперимент по повышению эффективности социологических опросов – оказалось, что если проводить их в присутствии полицейского, то получить целевые результаты становится намного проще. Теперь эту практику хотят распространить на всю страну.

Социологи добавляют, что россияне позитивно относятся к нововведению – в ходе эксперимента их также опрашивали о том, как они относятся к присутствию представителя силовых структур. Практически все (97,4%) выбрали вариант «Положительно», причём большинство сделали это, не дожидаясь проведения профилактической беседы.

«Социология – это не балаган, а сложная наука. Нельзя просто так нарисовать результаты опроса или подталкивать людей к нужным ответам за счёт формулировок, – рассказал научный сотрудник, инициировавший эксперимент. – Но никто не запрещает компоновать некоторые, скажем так, внешние факторы, создавать обстановку для того, чтобы человек хорошо подумал перед тем как отвечать».

Среди других мер, помогающих приблизить результаты опросов к требуемым, – переписывание паспортных данных опрашиваемого, а также аудио- и видеофиксация его ответов. Будут ли их вводить повсеместно, пока неясно.

—