Мнение: Далли-3 рисует свиней

По просьбам радиослушателей, рассказываю про нового рисовальщика картинок. К старому доброму ЖПТ-4 подключили рисовальный модуль Далли-3, и теперь робот делает иллюстрации на другом уровне. Важных изменений несколько.

1. Робот научился понимать сюжеты. Можно попросить его нарисовать корзину удивлённых свиней-грейпфрутов на кухонном столе, и он сделает всё правильно, не напутав, где корзина, где свиньи и где кухонный стол.

2. Робот вполне удовлетворительно рисует руки. На большей части иллюстраций получаются честные пять пальцев, причём зачастую правильной и красивой формы. Для сравнения: картинки от Стейбл Диффужн приходилось или усиливать специальными костылями, чтобы пальцы получались нормально, или обрезать таким образом, чтобы пальцы оставались за кадром.

3. Робот научился распознавать картинки. Можно подгрузить ему иллюстрацию и попросить нарисовать что-нибудь в том же духе, только с перламутровыми пуговицами.

4. Так как Далли-3 подключён через ЖПТ-4, можно попросить робота придумать сюжет самостоятельно: «нарисуй что-нибудь эпическое на тему свиней и медведей». Робот сам разработает композицию, одежду персонажей и тому подобное.

5. Робот начал придумывать логотипы. Просишь робота разработать логотип для фирмы Pig Design, и он сразу рисует нормальный рабочий вариант. При этом можно указать роботу: «вот тут мне не нравится, переделай уши». Робот переделает уши, или сделает по вашему запросу логотип в другом стиле, или вообще перерисует всё с нуля, чтобы у вас был выбор из нескольких вариантов.

6. Робот научился делать надписи на картинках — несколько криво, но уже вполне читаемо.

Рисовальщики прогрессируют с невероятной скоростью — если ещё год назад картинки от роботов были скорее развлечением для скучающей публики, то теперь работы от Далли-3 действительно можно использовать в качестве иллюстраций. Взыскательная публика продолжает высокомерно морщиться, так как узнаваемые огрехи на сгенерированных картинках ещё остаются, однако если прогресс не остановится, через год-другой массовым иллюстраторам придётся менять профессию: соревноваться с роботом смогут только лучшие из них.

Процесс подготовки профессиональной иллюстрации выглядит в конце 2023 года так: делаешь пару запросов роботу, получаешь нечто почти готовое. Грузишь картинку в Фотошоп, и в пару движений мышью правишь мелкие артефакты — к примеру, стираешь с картинки лишний провод или вставляешь пропущенную роботом букву. Готово: работа, на которую раньше ушёл бы целый день, сделана за полчаса. Следовательно, там, где раньше сидел отдел из 12 иллюстраторов, теперь вполне достаточно одного.

Следующий шаг, который я жду в 2024-2025 — более продвинутые инструменты для отрисовки целых серий комиксов, аниме, текстур для видеоигр и тому подобного. Далли-3 так пока что не может: если вы сделаете две картинки с Капитаном Свиньёй, у вас получатся два разных персонажа: с разными рылами, в разной одежде и так далее. Я столь уверенно пишу про 2024-2025, потому что инструменты для создания серий картинок уже созданы, просто пока что они не слишком удобны и не слишком мощны. Я удивлюсь, если за год-другой всё это не будет доведено до ума.

Наш исторический период напоминает мне романтическую эпоху транспортного прогресса: родившийся в 1900 году в детстве вычёсывал лошадиные гривы, а на пенсии смотрел уже, как люди летают на ракетах в космос. Вот так и мы — с той только разницей, что прогресс нейросетей идёт значительно быстрее. Каждый год приносит качественные изменения, и лет через 10 мы можем смело надеяться увидеть настоящие технологические чудеса. Будет весело: хотя, возможно, перемены и заставят нас жалеть о том, что компьютеры вообще были изобретены.

Ниже я размещу для примера немного свиней, а пока что о том, как получить доступ к Далли-3.

Самый удобный вариант — через ЖПТ-4. Работает только через прокси или ВПН с иностранным адресом, также для регистрации будет нужен нерусский телефонный номер, чтобы один раз принять на него смс. В интернете есть сервисы, при помощи которых можно очень дёшево арендовать телефон какой-нибудь другой страны на 15 минут. Подписка на ЖПТ-4 стоит примерно 3000 рублей в месяц, эту сумму также можно оплатить через специальные русские сервисы. Конкретные адреса сайтов не даю: будьте осторожны и помните, что в интернете вас могут надуть. Действуйте на собственный страх и риск.

Второй способ подключиться к Далли-3 — через Бинг. Тут даже деньги не нужны, всё бесплатно, нужны будут только иностранный прокси и почтовый адрес от Микрософта. Но лично мне Бинг нравится меньше, так как в нём только голый Далли-3. Ему надо выдавать более чёткие и подробные инструкции, сам придумывать сюжеты он не будет.

Теперь, как и обещал, несколько свиней, которых я сгенерировал для тестирования возможностей новой системы.

























































