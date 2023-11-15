Мнение: Зачем Си Цзиньпин прилетел в США?

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско.

Формально – на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Но очевидно, что главным событием этой недели будет не саммит АТЭС, а встреча Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Пресса пишет, что лидеры США и Китая обсудят много вопросов. Среди которых — нормализация политических и экономических отношений, ситуация вокруг Тайваня, ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины.

Вашингтон и Пекин в своих комментариях делают разные акценты на повестке предстоящих переговоров и ожиданиях от них, пишет ТАСС.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан завил, что американская администрация рассматривает предстоящие переговоры «не как разовую встречу, а как важный момент», который может способствовать созданию фундамента, на котором Вашингтон и Пекин смогут строить отношения в будущем.

Официальное китайское агентство Xinhua перед встречей отметило, что США должны продемонстрировать ответственное поведение, чтобы использовать возможность «оттепели» в отношениях с Китаем.

Оправдаются ли ожидания? Думаю, что этого сегодня не знают даже сами Си Цзиньпин с Джо Байденом.

Не исключено, что главы США и Китая вообще ни о чем не договорятся. Но не стоит скидывать со счетов как утопичную и версию, что встреча станет переломной в отношениях двух стран. А значит, переломной и для всего мира.

Например, Си Цзиньпин может попробовать убедить Джо Байдена приструнить Израиль, чтобы Израиль свернул спецоперацию в секторе Газа. В обмен на то, что Китай попробует убедить Россию свернуть спецоперацию на Украине.

В общем, нам простым блогерам, остается только наблюдать за развитием событий.

На снимке: главы США и Китая, архивная фотография отсюда

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