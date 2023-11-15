 

Представлен электрический седан Xiaomi SU7 с системой автономного вождения

15.11.2023, 14:40, Новости дня
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Компания Xiaomi, известная своими смартфонами и другой электроникой, представила свой первый электромобиль – Xiaomi SU7. Этот седан будет выпускаться китайским автопроизводителем BAIC, пишет издание Car News China.

Xiaomi SU7 имеет следующие габариты: длина – 4,9 м, ширина – 1,9 м, высота – 1,4 м, расстояние между осями – 3 м. Выбор предоставляется между 19- и 20-дюймовыми колесами, а также шинами 245/45 R19 или 245/40 R20. Одной из особенностей Xiaomi SU7 является наличие лидара, который поддерживает систему автономного вождения. Система компьютерного зрения располагается за лобовым стеклом, а также имеется камера, установленная на боковой стойке. Кроме того, автомобиль поддерживает функцию разблокировки с использованием системы распознавания лиц.

Xiaomi SU7 оснащен электромотором TZ220XS000, который производится компанией United Automotive Electronics Co., Ltd.

Электромобиль предлагается в двух вариантах: с задним приводом и мощностью 300 л.с. или с полным приводом и мощностью 673 л.с. Аккумуляторы поставляются компаниями BYD и CATL в зависимости от комплектации. Xiaomi SU7 имеет снаряженную массу весом 1980 кг и способен разгоняться до максимальной скорости 210 км/ч. Также автомобиль оборудован системой ETC, которая позволяет оплачивать проезд по платным дорогам без остановки.

Планируется начать серийное производство Xiaomi SU7 в декабре 2023 года, а первые поставки ожидаются в феврале 2024 года. Пробное производство уже стартовало на пекинском заводе BAIC. На данный момент было изготовлено несколько десятков тестовых автомобилей. Подробная информация о стоимости и рынках сбыта этого электромобиля будет объявлена позднее.


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