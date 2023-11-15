Мнение: Немытые голодные немцы сокращают потребление газа

1. У немцев теперь и с едой неважно, экономят. Из-за экономии индустрия общепита сокращает сотрудников, те остаются без работы и экономят ещё сильнее. Замкнутый круг. Немецкие СМИ жалуются на возвращение в «кулинарные Средние века» (ссылка 1, ссылка 2):



Welt пишет, что в Германии происходит то, что можно назвать «гастрокалипсис». По всей стране закрывается множество ресторанов и кафе, и уже существует проблема, где можно поесть вне дома.

Ресторанный бизнес получил удар во время пандемии, а санкционный и энергетический удары по экономике Германии окончательно добили многие заведения. Люди сейчас не столь охотно ходят в рестораны и кафе из-за экономии денег. В общем, все на самом деле плохо еще и оттого, что никакого света в конце тоннеля не видно.

2. Прошлогодние проблемы немцев с мытьём продолжают усугубляться — моются реже и проворнее. Не удивлюсь, если скоро перейдут на протирание многоразовой мокрой тряпочкой (ссылка):



В Германии после начала спецоперации на Украине выросло число людей, для которых принятие душа стало более короткой и редкой процедурой. Об этом пишут журналисты издания Berliner Morgenpost.

«Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ», — сказано в статье.

Как указывают авторы материала, в 2022 года 51 процент опрошенных немцев рассказали, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В текущем году это делают уже 57 процентов.

Кроме того, каждый второй немец уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами, а 19 процентов планируют это сделать в ближайшее время.

3. Диаграмма показывает, почему Евросоюз смог пережить колоссальный рост цен на газ предыдущей зимой (ссылка):

По данным МЭА, в прошлом году ЕС сократил потребление газа на 55 млрд м3, или на 13%. Спрос в промышленном секторе упал примерно на 25%.

Европа пережила прошлую зиму без отключений электроэнергии, несмотря на рекордное сокращение поставок газа из России. Во многом это произошло из-за самого резкого сокращения спроса на газ в его истории — из-за относительно мягкой погоды, увеличения использования угля и ВИЭ, а также мер по энергосбережению.

Как видно, решающими факторами стали тёплая погода прошлой зимой и закрытие заводов. Чтобы пройти без серьёзных потерь нынешнюю зиму, да и несколько следующих зим, странам Евросоюза придётся закрывать дополнительные заводы и снова надеяться на тёплую погоду.