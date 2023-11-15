В Железногорске построят завод по производству искусственного интеллекта

На закрытом заседании правительства, посвящённом проблемам стратегического развития страны, приняли важнейшее решение в сфере технологического суверенитета.

В Железногорске появится завод по производству генеративного и общего искусственного интеллекта.

Россия, как страна, носящая признаки самобытной цивилизации, не может позволить себе отставать в столь критической сфере, как ИИ, говорится в протоколе встречи. Принятое решение следует считать не просто своевременым, но и опережающим время – ни в одном государстве ещё нет специализированного комбината по массовому производству искусственного интеллекта.

В производстве задействуют не менее 8 тысяч рабочих различных специальностей – таким образом, предприятие сможет рассчитывать на статус градообразующего. Статус закрытого административно-территориального образования позволит держать перспективные разработки в строжайшем секрете. Привлекать специалистов планируют по всей стране конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью льготного приобретения жилья в элитном районе Железногорска, который, впрочем, ещё предстоит каким-то образом построить – до этого из-за агрессивной внешней среды все элитные районы Железногорска теряли этот статус до ввода жилья в эксплуатацию.

Согласно планам правительства, на расчётную производственную мощность завод выйдет в 2028 году. Оценки годовых объёмов отгружаемой продукции пока держатся в строжайшем секрете, но известно, что для её вывоза в проект заложено строительство двух железнодорожных веток, заходящих непосредственно на территорию предприятия.

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