 

В Железногорске построят завод по производству искусственного интеллекта

15.11.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На закрытом заседании правительства, посвящённом проблемам стратегического развития страны, приняли важнейшее решение в сфере технологического суверенитета.

В Железногорске появится завод по производству генеративного и общего искусственного интеллекта.

Россия, как страна, носящая признаки самобытной цивилизации, не может позволить себе отставать в столь критической сфере, как ИИ, говорится в протоколе встречи. Принятое решение следует считать не просто своевременым, но и опережающим время – ни в одном государстве ещё нет специализированного комбината по массовому производству искусственного интеллекта.

В производстве задействуют не менее 8 тысяч рабочих различных специальностей – таким образом, предприятие сможет рассчитывать на статус градообразующего. Статус закрытого административно-территориального образования позволит держать перспективные разработки в строжайшем секрете. Привлекать специалистов планируют по всей стране конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью льготного приобретения жилья в элитном районе Железногорска, который, впрочем, ещё предстоит каким-то образом построить – до этого из-за агрессивной внешней среды все элитные районы Железногорска теряли этот статус до ввода жилья в эксплуатацию.

Согласно планам правительства, на расчётную производственную мощность завод выйдет в 2028 году. Оценки годовых объёмов отгружаемой продукции пока держатся в строжайшем секрете, но известно, что для её вывоза в проект заложено строительство двух железнодорожных веток, заходящих непосредственно на территорию предприятия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Исследование: Клубника помогает в борьбе со слабоумием и депрессией

15.11 / Владимир Мединский объявил о создании нового учебника по физике

15.11 / Блогер AppleTrack опубликовал качественные рендеры iPhone SE 4 в новом дизайне

15.11 / Science Focus: частое использование наушников приводит к росту бактерий в ушах

15.11 / Производитель Barbie отзывает партию «умных кукол», цитирующих Жириновского

15.11 / Метеорологи раскрыли оценку эффекта Туми в 2 раза

15.11 / Врач рассказала, как избавиться от усталости осенью и зимой

15.11 / Коль откормили на убой, не быть спортивной ей свиньей

15.11 / Домашние животные помогают хозяину снизить уровень гормонов стресса

15.11 / Доза экспериментальной терапии снижает уровень липопротеидо в более чем на 94%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика