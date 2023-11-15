 

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

15.11.2023, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве активно развивается социальная инфраструктура. С начала года возведено 90 объектов, из них 62 построено за счет внебюджетных источников, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что построено 39 детских садов и 20 школ, половина объектов – в Троицком и Новомосковском административных округах. Социальная инфраструктура развиваетсяв том числе по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Построено два корпуса “Научного центра неврологии”, девять детских и взрослых поликлиник, флагманский центр больницы имени Филатова.

Завершено строительство 16 спортивных объектов, включая многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец “Кристалл” в комплексе “Лужники”. В районах Внуково и Крюково открылись новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

Введен в эксплуатацию многофункциональный кластер “Ломоносов”. Он стал флагманом Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета “Воробьевы горы”.

Ранее мэр рассказал, что инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе – школы, детские сады и поликлиники. Объекты введут в эксплуатацию до 2027 года.

В Москве сформировали проект бюджета на 2024-2026 годы. Столица направит на социальные расходы половину средств.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / В Латвии всё быстрее снижается рождаемость

15.11 / Павел Дуров представил обновленный интерфейс Telegram для MR-гарнитуры Apple Vision Pro

15.11 / Илон Маск запретил перепродавать Cybertruck

15.11 / Мнение: Запад движется к диктатуре, а его политики больше не работают на своих сограждан

15.11 / Американская оборонная промышленность якобы выступила против протекционистских инициатив Байдена

14.11 / Настроение в Киеве ухудшилось из-за отсутствия успехов на фронте и сомнений в помощи Запада

14.11 / Родные российских мобилизованных опубликовали манифест и готовят митинги (которые запрещают) – «Путь домой»

14.11 / Заказуха: Запад безнадёжно отстаёт от России в военной промышленности, но даже не пытается изменить ситуацию

14.11 / ЕС не смог договориться по новому пакету антироссийских санкций

14.11 / В руководстве США растут разногласия относительно действий Байдена на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика