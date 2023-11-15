Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

В Москве активно развивается социальная инфраструктура. С начала года возведено 90 объектов, из них 62 построено за счет внебюджетных источников, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что построено 39 детских садов и 20 школ, половина объектов – в Троицком и Новомосковском административных округах. Социальная инфраструктура развиваетсяв том числе по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Построено два корпуса “Научного центра неврологии”, девять детских и взрослых поликлиник, флагманский центр больницы имени Филатова.

Завершено строительство 16 спортивных объектов, включая многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец “Кристалл” в комплексе “Лужники”. В районах Внуково и Крюково открылись новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

Введен в эксплуатацию многофункциональный кластер “Ломоносов”. Он стал флагманом Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета “Воробьевы горы”.

Ранее мэр рассказал, что инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе – школы, детские сады и поликлиники. Объекты введут в эксплуатацию до 2027 года.

В Москве сформировали проект бюджета на 2024-2026 годы. Столица направит на социальные расходы половину средств.