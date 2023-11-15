Исследование: Клубника помогает в борьбе со слабоумием и депрессией

Ученые обнаружили, что употребление клубники в течение 12 недель может улучшить настроение, снизить проблемы с памятью и симптомы депрессии у взрослых с избыточным весом. Это важное открытие дает шанс на предотвращение деменции, от которой на данный момент нет действенного лекарства.

Слабоумие -общий термин, включающий разные заболевания, для которых не существует эффективного лечения. В настоящее время профилактика и улучшение качества жизни, в том числе диета, являются одними из немногих методов борьбы.

Исследование проводилось с 30 участниками, разделенных на две группы. Одна группа получала клубничный порошок, а другая – контрольный порошок с схожим внешним видом и вкусом. После 12 недель участникам из первой группы, удалось улучшить память и снизить уровень депрессии.

Ученые полагают, что результаты можно объяснить противовоспалительным действием антоцианов, содержащихся в клубнике. Деменция считается состоянием, развивающимся десятилетиями, и воспаление может способствовать метаболическим нарушениям.

Клубника также является важным компонентом здорового питания, предоставляя 100% рекомендуемой дневной дозы витамина C в одной порции. Она также богата полезными для сердца питательными веществами, такими как фолиевая кислота, калий, клетчатка, фитостеролы и полифенолы.