 

Владимир Мединский объявил о создании нового учебника по физике

15.11.2023, 11:33, Разное
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К следующему учебному году российские школьники получат новые учебники физики с обновленной и доработанной структурой повествования.

Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии нового завода по производству боевых дронов в Новом Уренгое.

В первом издании унифицированного пособия для 10-11 классов кардинально изменится группировка глав. В частности, будут удалены разделы, посвящённые гидродинамике, физике высоких энергий и астрофизике. Их место займут более востребованные: «Баллистика», «Аэродинамика» и «Сопротивление материалов». Начальную программу общей механики и все главы, посвященные электричеству, также пересмотрят.

Вместе с новым учебником изменят федеральные образовательные стандарты для среднего образования – программа, разработанная в 1990-е годы, больше не соответствует объективным вызовам эпохи. Представители вузов жалуются на абитуриентов, способных только зачеркнуть правильный вариант ответа, но не имеющих реального представления об управлении дронами.

– Моя дочка принесла ко мне в кабинет задачку по физике за десятый класс, которую им задали в Гарвардском лицее. А они оказывается до сих пор учатся по советским учебникам, – утверждает Мединский. – Столько ереси я еще давно не читал. И тут меня осенило, что наши остолопы не далеко ушли. Пора менять. Всё менять. Начнем с истории и физики, на очереди обществознание и ИЗО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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