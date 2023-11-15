Блогер AppleTrack опубликовал качественные рендеры iPhone SE 4 в новом дизайне

AppleTrack, популярный блогер и автор YouTube-канала, поделился качественными рендерами грядущего iPhone SE 4 в свежем видео. Ожидается, что этот бюджетный смартфон увидит свет в следующем году.

На изображениях устройства можно заметить, что дизайн iPhone SE 4 соответствует последним утечкам информации. Он будет иметь схожий корпус с iPhone 14, но с некоторыми заметными отличиями. В частности, новинка будет предлагать “безрамочный” экран, сканер лица Face ID, “челку” вместо Dynamic Island и порт USB-C. На задней панели смартфона разместили одну камеру с разрешением 48 Мп, в то время как в iPhone 14 используется пара 12-мегапиксельных датчиков.

Еще одной особенностью бюджетного смартфона Apple станет наличие новой кнопки действия, которая ранее использовалась только в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max. По слухам, производительность iPhone SE 4 будет обеспечивать чип Apple A16.

Ожидается, что стоимость iPhone SE 4 увеличится по сравнению с предшественником из-за использования Face ID, современного дизайна, OLED-экрана и других характеристик, характерных для флагманских моделей.

По прогнозам, официальная презентация смартфона состоится весной 2024 года.