Science Focus: частое использование наушников приводит к росту бактерий в ушах

Частое использование наушников может привести к увеличению количества бактерий в ушных проходах, что может повлечь за собой инфекционные заболевания. Соответствующие исследования были проведены учеными из Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, штат Мэриленд.

Первое исследование показало, что при частом использовании наушников в ушах начинают активно размножаться различные штаммы стафилококка, которые обычно населяют кожу. Во втором исследовании было обнаружено, что после всего одного часа использования этих девайсов количество бактерий на их вкладышах увеличивается в 11 раз. Это исследование проводилось на стерильных вкладышах, которые используют авиакомпании на борту самолетов.

Согласно данным BBC Science Focus, пока нет непосредственных доказательств того, что рост бактерий из-за ношения наушников напрямую связан с ушными инфекциями. Однако некоторые исследования указывают на то, что при частом извлечении наушников из ушей кожа может подвергаться травмам. Бактерии, попадая через ссадины, могут проникать в организм и вызывать инфекционное воспаление.