Причины, по которым люди делают ставки на спорт

Ставки на спорт – одно из азартных направлений, позволяющих людям проявить свои аналитические способности и выиграть деньги. Кто-то рассматривает направление в качестве развлечения, из которого черпает эмоции, другие же делают беттинг основным источником дохода. Поговорим о том, стоит ли делать ставки на спорт.

3 причины, по которым игроки делают ставки

Опытные бетторы уверены, что в эту сферу люди приходят по следующим причинам:

Желание заработать «легкие деньги»

В сети размещено довольно много информации о том, что букмекерские конторы способны буквально озолотить, и игроку не придется прикладывать для этого никаких усилий. К тому же, капперы предлагают принять участие в договорных матчах или покупать прогнозы, которые якобы дают высокий шанс выигрыша. В социальных сетях можно увидеть блогеров – «красивая картинка», нацеленная на привлечение внимания аудитории и побуждение сделать ставку.

Однако, не все так просто. Не стоит спешить регистрировать в конторе и вливать последние деньги в депозит. Согласно статистике, большие и регулярные деньги выигрывают не более 10% игроков, с переменным успехом ставки на спорт Казахстан делают не более 40% бетторов, а в проигрыше остаются 50%.

Эмоции

Азартная игра заставляет организм вырабатывать три гормона: адреналин, эндорфин, дофамин. Другими словами, человек получает психологическое удовольствие от всего происходящего на экране компьютера или смартфона.

Большинству людей среднего достатка просто необходима разгрузка. Поэтому многие представители сильного пола ищут развлечения в сети – ставки на спорт дают возможность отвлечься от работы, семейных проблем. Спортивные пари с бутылочкой пенного в компании друзей решают проблему и помогают восстановить нормальный психоэмоциональный фон.

Ставки во имя любви в команде

Многие люди, которые следят за определенным видом спорта, командой или отдельными спортсменами, делают ставки исключительно на них, и причин этому несколько:

беттор не пропускает ни одного события с участием любимого клуба, и знает все возможности и особенности игроков;

игрок делает ставки против команды, за которую болеет – такой ход позволяет не расстраиваться по поводу утраченной ставки. Так, если победит команда, за которую бетор болеет, он не испытает разочарования в проигрыше, а если пальму первенства возьмет противник, в утешение игрок получит денежное вознаграждение.

На какой спорт ставят чаще всего

Ставки на спорт Казахстан пользуются спросом у большого числа игроков. Зачастую пари заключают в таких направлениях:

Футбол

Этот вид спорта очень популярен среди игроков, а БК предлагают широкую линию, большое количество исходов, довольно высокие коэффициенты. Сюда приходят до 65% бетторов.

Теннис

Менее популярный, но все еще востребованный вид спорта, которому отдают предпочтение до 20% игроков. Турниры по теннису привлекают внимание десятки тысяч болельщиков, ищущих ярких эмоций.

Другой спорт

Далее по популярности следуют: хоккей, единоборства, баскетбол. Также спросом пользуются киберспортивные соревнования, которые с каждым годом интересуют игроков все больше.