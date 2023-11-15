 

В Латвии всё быстрее снижается рождаемость

15.11.2023, 9:23, Новости дня
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Согласно данным Центрального статистического управления, рождаемость в Латвии за девять месяцев текущего года снизилась на 13,9%. Как передаёт DELFI, такие показатели рождаемости являются самыми низкими за последние сто лет.


AP

За девять месяцев текущего года в Латвии зарегистрировано 10 822 новорожденных, что на 1741 ребёнка, или на 13,9%, меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Как передаёт DELFI, об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Меньше детей, чем в прошлом году, рождалось во все месяцы 2023 года. Кроме того, это самые низкие показатели рождаемости за последние сто лет.

За девять месяцев текущего года зарегистрировано 20 312 смертей, что на 2 502 смерти, или на 11,0%, меньше, чем за девять месяцев прошлого года, и на 437 смертей, или на 2,1%, меньше, чем до пандемии — за соответствующий период 2019 года.

Самые высокие показатели смертности наблюдались в январе — 3001 смерть, что на 56 смертей, или на 1,9%, больше, чем в январе прошлого года. В оставшиеся восемь месяцев 2023 года смертность была ниже по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

За девять месяцев население Латвии в результате отрицательного естественного прироста сократилось на 9,5 тыс. человек.

Как отмечает портал, на 1 октября 2023 года численность населения Латвии составляла 1 миллионов 876,4 тыс. человек, что на 14,6 тыс. меньше, чем на 1 января 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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