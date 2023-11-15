Производитель Barbie отзывает партию «умных кукол», цитирующих Жириновского

Американская компания Mattel объявила об отзыве около 100 тысяч умных кукол Barbie, которые были произведены в 2020-2022 годах.

Искусственный интеллект игрушек начал положительно отзываться внешней о политике России и призывать детей «не уподобляться мракобесам-русофобам»; в том числе он неоднократно цитировал Владимира Жириновского и Сергея Миронова.

– Сначала мы подумали, что наши сервера взломали. Но никаких следов вмешательства специалисты не обнаружили, – пояснил глава Mattel Майкл Джефферсон.

Первые публикации о русофильской позиции Barbie появились в западных социальных сетях в августе 2023 года. Тогда пользователи жаловались, что их дети не слушают политинформацию по телевизору и начинают самостоятельно учить русский язык.

– Ко мне пришла моя 14-летняя дочь и потребовала приобрести ей томик «великого русского писателя Толстого». По ходу беседы выяснилось, что об этом коммунистическом бумагомарателе она узнала от своей любимой куклы, – написал один из пользователей портала Reddit.

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