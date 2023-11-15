Врач рассказала, как избавиться от усталости осенью и зимой

Разговоры о текущей степени усталости часто кажутся скучными, подобно беседам о погоде на светском приеме. Однако сейчас этой теме не уйти с повестки дня.

Осенью и зимой часто не хватает дневного света, что приводит к увеличению выработки мелатонина, гормона сна, и, соответственно, к ощущению усталости. Утреннее пробуждение в темноте может показаться нашему организму неестественным, и ему требуется больше времени, чем обычно, чтобы прийти в рабочий режим. “Попробуйте вставать сразу, это может сделать чудеса. Кроме того, короткая прогулка утром или днем может помочь получить дополнительное освещение и поднять настроение”, – заявила врач Татьяна Захарова.

Зимой меню часто становится более калорийным и менее здоровым. Вместо летних салатов и фруктов, люди едят пельмени, картошку и пасту. Такая “комфортная” пища может вызвать ощущение усталости и вялости.

Зимой, несмотря на холод, ветер и дождь, выход на свежий воздух остается неотъемлемой частью поддержания бодрости. Организму необходим кислород, чтобы поддерживать высокий уровень активности и хорошее самочувствие.

Регулярные физические упражнения способствуют выделению эндорфинов, естественных химических веществ, которые улучшают настроение и способствуют бодрости. Физическая активность также помогает уменьшить стресс и улучшает качество сна. Это важный аспект нашего общего физического и психического здоровья.