Павел Дуров представил обновленный интерфейс Telegram для MR-гарнитуры Apple Vision Pro

Павел Дуров, основатель соцсети “ВКонтакте” и глава Telegram, поделился видеопрезентацией новой версии мессенджера, разработанной для операционной системы visionOS, предназначенной для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple.

В видеоролике, который продолжается 43 секунды, Павел Дуров продемонстрировал изменения в интерфейсе Telegram под visionOS. Теперь иконка программы адаптирована под дизайн-код visionOS, что делает ее объемной при наведении курсора. Кроме того, интерфейс приложения был переработан, сделав меню полупрозрачным и разместив контекстные опции слева от окна приложения. Эффекты для стикеров были увеличены, а во время воспроизведения видео фон затемняется, что контрастно выделяет плеер.

Менее чем за час видео в официальном англоязычном Telegram-канале Павла Дурова набрало более 400 тысяч просмотров.

Релиз Vision Pro запланирован на первую половину 2024 года, но устройство будет доступно ограниченным тиражом и не на всех рынках, где присутствует Apple. Цена Vision Pro составит $3,5 тысячи.