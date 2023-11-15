 

Павел Дуров представил обновленный интерфейс Telegram для MR-гарнитуры Apple Vision Pro

15.11.2023, 9:00, Новости дня
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Павел Дуров, основатель соцсети “ВКонтакте” и глава Telegram, поделился видеопрезентацией новой версии мессенджера, разработанной для операционной системы visionOS, предназначенной для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple.

В видеоролике, который продолжается 43 секунды, Павел Дуров продемонстрировал изменения в интерфейсе Telegram под visionOS. Теперь иконка программы адаптирована под дизайн-код visionOS, что делает ее объемной при наведении курсора. Кроме того, интерфейс приложения был переработан, сделав меню полупрозрачным и разместив контекстные опции слева от окна приложения. Эффекты для стикеров были увеличены, а во время воспроизведения видео фон затемняется, что контрастно выделяет плеер.

Менее чем за час видео в официальном англоязычном Telegram-канале Павла Дурова набрало более 400 тысяч просмотров.

Релиз Vision Pro запланирован на первую половину 2024 года, но устройство будет доступно ограниченным тиражом и не на всех рынках, где присутствует Apple. Цена Vision Pro составит $3,5 тысячи.


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