Коль откормили на убой, не быть спортивной ей свиньей

У американки из штата Флорида беда: отобрали свинью. Складывается впечатление, что несчастную женщину лишили горячо любимой домашней свинки по имени Pork Chop.

Только вот перевод ее клички на наш могучий — «Свиная отбивная» — зарождает определенные сомнения. Тем более что забрали ее у владелицы после того, как возникли опасения по поводу здоровья 400-килограммового животного.

«У кого возникли?» — спросит дотошный читатель. А вот и ответ: в настоящее время свинья находится на попечении службы по контролю за животными во Флориде.

Ее отняли, прежде всего, из-за опасений по поводу веса: у Порк Чоп было диагностировано «ожирение». Как выяснилось, помимо оного, свинья также страдает кожными заболеваниями и нуждается в уходе за когтями и клыками.

Владелец близлежащего бизнеса Стивен Шмидт не удержался и рассказал свою версию событий:

«Они слышали, как она [видимо, свинья] визжала на другой стороне улицы. Это отвлекало внимание, я это точно знаю».

Однако Аннертте Врублески, управляющая приютом для свиней под названием Laughing Pig, что по-русски звучит несколько курьезно (Смеющаяся свинья), расположенном в двух часах езды в Центральной Флориде, считает иначе:

«Они — разумные существа. Они просто невероятны. Их так плохо понимают».

Несмотря на явное отсутствие активности Порк Чоп, она считает, что этой свинье, о которой так много говорят, можно помочь:

«Это будет долгий процесс, поэтому, если она не может ходить, у нее нет такого уровня активности, чтобы заниматься спортом, но со временем это придет».

Но когда свинью забрали из ее дома в Нортвуд-Виллидж, у Келли Джейкобсон мир буквально перевернулся с ног на голову. Она убивалась по животному как по любимому питомцу и сетовала:

«Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Они забрали у меня Порк Чоп».

Только «ларчик просто отрывался»: по имеющимся данным, это уже не первый случай. Дважды у Джейкобсон чуть было не отобрали свинью. Произошли эти прискорбные инциденты в сентябре прошлого и феврале нынешнего года.

А после того, как у нее конфисковали животное, Келли Джейкобсон рыдает, поскольку осталась без средств к существованию. Видно, откармливала она свою четвероногую подругу отнюдь не для прогулок на поводке. Наверняка ведь собиралась продать на мясо.

Ну а желание сотрудницы приюта для свиней сделать из Порк Чоп «спортсменку» можно лишь приветствовать, только сбудется оно явно не в этой жизни животины.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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