Домашние животные помогают хозяину снизить уровень гормонов стресса

Исследования последних лет продолжают подтверждать, что наличие питомца в доме может оказывать непосредственное положительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Одним из аспектов, который вызвал большой интерес у современных исследователей, является взаимосвязь между контактом с домашними животными и уровнем гормонов стресса у их владельцев.

Психологи уже неоднократно подчеркивали, что стресс является одной из главных проблем современного общества. Быстрый ритм жизни, постоянные требования и ожидания окружающих, а также различные негативные факторы, с которыми мы сталкиваемся, могут привести к серьезным последствиям для здоровья. И вот здесь питомцы могут оказать настоящую поддержку.

Психолог Наталья Борисова провела исследование, в ходе которого она изучала влияние пребывания домашних животных на уровень гормонов стресса у их владельцев. Результаты достаточно удивительны. Участники, имеющие питомцев, демонстрировали значительно более низкий уровень стресса по сравнению с теми, кто не обладал домашними животными.