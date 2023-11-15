Ученые бьют тревогу: Землю начало “трясти” из-за глобального потепления

Волнующие новости приходят от ученых, которые в очередной раз бьют тревогу: Земля начала “трястись” из-за глобального потепления. Этот зримый сигнал природы приводит к серьезным опасностям и требует немедленных действий со стороны мирового сообщества.

Последние десятилетия свидетельствуют о необратимом процессе глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью и недальновидностью в отношении окружающей среды. И, теперь, мы сталкиваемся с прямыми последствиями этого явления.

Течения климата, сезонные циклы, энергетические балансы нашей планеты – все это нарушено из-за неправильных действий человечества. Имея в распоряжении результаты недавних исследований, ученые подтверждают, что участились не только экстремальные погодные явления, такие как сильные штормы, наводнения и засухи, но и сейсмическая активность.