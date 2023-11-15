 

Ученые бьют тревогу: Землю начало “трясти” из-за глобального потепления

15.11.2023, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Волнующие новости приходят от ученых, которые в очередной раз бьют тревогу: Земля начала “трястись” из-за глобального потепления. Этот зримый сигнал природы приводит к серьезным опасностям и требует немедленных действий со стороны мирового сообщества.

Последние десятилетия свидетельствуют о необратимом процессе глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью и недальновидностью в отношении окружающей среды. И, теперь, мы сталкиваемся с прямыми последствиями этого явления.

Течения климата, сезонные циклы, энергетические балансы нашей планеты – все это нарушено из-за неправильных действий человечества. Имея в распоряжении результаты недавних исследований, ученые подтверждают, что участились не только экстремальные погодные явления, такие как сильные штормы, наводнения и засухи, но и сейсмическая активность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Ученые подтвердили,что наблюдается улучшение одной из характеристик IQ

15.11 / Мнение: Умирать ли с музыкой

15.11 / Мнение: О полном провале… Что могут 2% мирового ВВП против 40%?

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Недонюханая улика

15.11 / Экологи опровергают популярную теорию о древней Европе

15.11 / Ученые Самарского технического университета начали готовить натуральный хлеб из риса и пшеницы

15.11 / Дорожная камера засняла призрака в автомобиле

15.11 / Ученые из Амстердама создали черную дыру в лаборатории

15.11 / Александр Леви об исследовании британских ученых

15.11 / Ученый из Якутии развеял распространенное мнение о гало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика