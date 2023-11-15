Мнение: Умирать ли с музыкой

Телеграм-юзер Девол, в миру Дмитрий Пономарев, последние годы наблюдающий за нашим зоопарком из-за поребрика, мимоходом глянул на российский футбольный чемпионат и подивился: у нас, оказывается, до сих пор старательно в чемпионате РФ по футболу делают паузы… на игры сборных! То есть в чемпионате, в котором каждый день без снега, ветра и мороза на вес золота (футбол на снегу – это все ж не совсем тот, общепринятый в мире ногомяч) – все равно с упорством дебилов каждый месяц делают перерыв на целую неделю, во время которой… футболисты ничего не делают. Тренируются, типа. Потому что российских футболистов (как и всех прочих спортсменов) уже полтора года как выкинули из ВСЕХ международных соревнований, и даже товарищеские (!) матчи сборной РФ удается проводить с огромным трудом и нервотрепкой – никто не хочет, по-блатному выражаясь, «зашквариться». Последние «товарищеские игры» играли со сборной Кении, если мне память не изменяет. Причем даже с Кенией сыграли по обыкновению плохо.

Девол недоумевает – зачем этот мазохизм? Строго говоря, непонятно, зачем вообще России сборная; видимо, просто «шоб було». Выгнали на мороз – будем ласково и робко скребстись под дверью, тихо поскуливая и надеясь, что когда-нибудь пустят все ж обратно? И такая же петрушка (тоже отмеченная ехидным Деволом) с «крымскими футбольными клубами». Уже 9 лет, как РФ старательно выносит футбол в Крыму «за скобки». В первенстве Украины крымские клубы не могут играть, потому «Крымнаш», а в первенстве России крымские клубы тоже не могут играть, потому что с точки зрения ФИФА и УЕФА крымские клубы-таки украинские, и за включение «чужих» клубов в первенство России всему российскому футболу грозит дисквалификация… хотя, подождите: росфутбол ведь и так уже под дисквалификацией, причем бессрочной??

Чудеса, короче. Футбол – это, конечно, пустячок, хотя и показательный. В своей книге про дедовщину в армии я приводил случай, рассказанный кем-то из «афганцев», про поразившего его «духа» в госпитале в Кабуле: «дух» (то есть солдат, прослуживший менее года) был так замордован «дедами» в казарме своей части, что выпил канистру какой-то автомобильной жидкости и полностью сжег себе пищевод и вообще все внутренности; «духа» как-то откачали и привезли в этот госпиталь, где оставили на койке, по сути, умирать, так как врачи дружно сказали, что спасти парня нельзя и он умрет примерно в течение 2-3 недель.

Однако в армейском госпитале – своя «дедовщина»! В итоге рассказчик (сам он попал туда незадолго до своего дембеля, «отдохнуть») однажды утром увидел этого «духа», который с огромной «машкой» (армейская швабра), шатаясь от слабости, старательно драил полы в этом госпитале. Узнав, что в палату поступил пока еще живой самоубийца, тамошние «дедушки» подняли его с койки и заставили «дежурить», руководствуясь принципом «дух должен работать, раз пока еще не умер».

Меня, помню, более всего поразила именно эта история из всех, которые я тогда (в 1988 году) собрал по аудиториям МГУ, общаясь с такими же, как я тогда, «студентами-дембелями», о том, как они воспринимали «дедовщину» в своих частях. Называлось это «глубинные интервью», я сам придумал, что мне это пригодится для курсовой (потом это вошло и в диплом). Но вот тот афганский «дух» не шел у меня из головы. Почему он взял «машку»? Нас всегда учили, что самоубийство – это по крайней мере проявление протеста. Отказа играть по неким бесчеловечным правилам. В какой-то степени – порыв на свободу, как какая-нибудь Катерина в «Грозе». А тут – парень фактически находился в статусе «уже мертвого», с небольшой задержкой, испытывал огромные страдания – но он, получается, не освободился. «Деды» достали его практически уже после смерти – и все равно заставили работать ВМЕСТО себя. Их власть над несчастным самоубийцей не кончилась!

Российская Газета. “В 2022 году ESG-повестка не утратила свое значение, – рассказал “РГ” руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Содном Будатаров. – На сегодняшний день создан Национальный ESG-Альянс, в который вошли не менее 30 отечественных компаний. Разрабатывается “Атлас экосистемы ESG”, принимаются нормативные акты, создающие основу для ответственного отношения к природе и людям, в частности, Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года”. С низким уровнем выброса парниковых газов – то есть РФ сама себе запретит добычу углеводородов. Зачем? ДЕДУШКИ ПРИКАЗАЛИ.

Сдается мне, что РФ сегодня чем-то похожа на того «духа». Страна вроде как объявила войну «треклятому Западу», объявила почти все развитые государства планеты «недружественными», ввязалась в абсолютно самоубийственную «операцию» против всего мира и у врачей, перешептывающихся в коридоре, самый мрачный и скорый диагноз… и одновременно она же рабски продолжает выполнять ценные указания по «Повесточке», качать через Украину газ, развивать по заветам Мирового Банка и ООН пресловутый ESG и даже… бороться с углеродным следом – то есть заставлять собственные российские предприятия сокращать потребление российских нефти, газа и угля, очевидно, для того, чтобы лишить российскую экономику ее единственного конкурентного преимущества, то есть способности самой обеспечивать себя энергией из своих месторождений угля, газа и нефти.

То есть на самом деле никакого «разрыва с Западом» нет, естественно, даже близко. Наш самоубийца будет работать на тех, кого он ненавидит и из-за кого он (по его же словам) подписал сам себе смертный приговор, до последнего вздоха. Да, в РФ всё всегда было очень грустно.

Еще одно, пожалуй, самое яркое проявление этого отсутствия ОСВОБОЖДЕНИЯ и рабской покорности – то, как РФ реагирует на бесчисленные санкции и ограничения, наложенные на ее нефтяной и газовый экспорт (то есть, говоря прямо, на ее единственное средство к существованию). РФ, как мы видим, реагирует тем, что приспосабливается: не даете в Европу – будем продавать в Азию, не даете за доллары – будет продавать за мусорные неконвертируемые валюты, не даете танкеров – будем возить на чем придется, ограничиваете поставки – будем изворачиваться.

Цель санкций одна – лишить РФ доходов от экспорта, поставить ее раком – но при этом отнюдь не уронить сами по себе ОБЪЕМЫ мирового рынка нефти и газа, сохранить на нем равновесие, чтобы убытки несла Россия, цены на энергию снижались, и все, кроме РФ, по ходу этого процесса богатели. Всех зайцев махом. Россия покорно выполняет при этом всё, что хотят от нее «недружественные страны» – бегает с «машкой», натирает полы.

При этом ежу ведь на самом деле понятно, что в такой ситуации единственное, что могла бы сделать РФ по-настоящему эффективно – это просто ОСТАНОВИТЬ продажу нефти и газа на экспорт. Полностью. Уход российских углеводородов с рынка полностью – был бы единственно реальный ответ на неторопливое выкручивание рук по принципу «умирать, так с музыкой». Поскольку в этом случае мировой энергорынок действительно бы содрогнулся. Пример, как это бывает, уже был – в начале 70-х, когда такой финт совершили страны ОПЕК, ввергнув даже США в почти 10-летнюю рецессию.

Умирать-то все равно придется – так умерли бы как мужчины, а не как «духи». Внутренности так и так не вернешь.