Илон Маск запретил перепродавать Cybertruck

Автопроизводитель Tesla запретил покупателям электрических пикапов Cybertruck продавать автомобили в течение года. Такой пункт компания включила в обновленную редакцию пользовательского соглашения.

Согласно документу, Tesla может потребовать через суд выплату неустойки размером в 50 тысяч долларов или всю прибыль, полученную в результате продажи клиентом Cybertruck. Кроме того, компания может внести нарушившего договор покупателя в черный список и отказаться продавать свои автомобили в будущем.

При этом покупатель может продать Cybertruck, если на то есть веская причина, однако о решении нужно будет уведомить Tesla. В таком случае компания либо сама выкупит автомобиль у клиента, либо разрешит провести сделку на вторичном рынке.

Напомним, впервые электропикап Cybertruck был представлен в 2019 году. Тогда глава компании Илон Маск пообещал запустить автомобиль в производство в течение нескольких лет. В июле 2023 года Tesla сообщила, что на предприятии в Техасе был собран первый Cybertruck. Позже была названа дата старта продаж пикапов — 30 ноября 2023 года.