 

Мнение: О полном провале… Что могут 2% мирового ВВП против 40%?

15.11.2023, 6:00, Разное
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«Всё решает экономика», — с умным видом говорили мудрые эксперты. И с удовольствием рассуждали о том, что может страна-бензоколонка с ВВП в 1,5-2% от мирового противопоставить объединённой мощи коллективного Запада с его более 40%. Казалось, что ничего.

И вот #экономика порешала

Оказалось, что ВВП, состоящий более чем на две трети из услуг политологов, гинекологов, бухгалтеров и дизайнеров не так, чтобы сильно способен в реальное производство. Это признали уже и самые упоротые фанаты Евросоюза. Его не сказать, чтобы амбициозная программа по выпуску миллиона снарядов за год полностью провалилась. И будет выполнена максимум на треть. А снаряд — не самый сложный в производстве компонент современного оружия, между прочим.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в телеэфире предположение агентства Bloomberg о том, что Европейский Союз может не успеть, как обещал, передать ВСУ к марту следующего года один миллион артиллерийских снарядов. Он прямо сказал в эфире телемарафона украинских каналов, что у Евросоюза есть политическая воля продолжать поддерживать Украину, но выполнить обещание относительно снарядов мешают «плачевное состояние оборонной промышленности [#ЕС] и складов, а также бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей». «К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду», — резюмировал министр.

Меж тем #Россия даже под санкциями в состоянии производить два миллиона артиллерийских снарядов в год. И по данным The New York Times выпуск одного 155-мм снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов, тогда как в российском ОПК производство аналогичного 152-мм снаряда стоит около 600 долларов. Тем самым десятикратная разница в масштабах экономик де-факто почти нивелируется.

Но самое интересное даже не в этом.

В конце концов, Запад действительно умеет в производство, когда дело доходит до ситуации критической. Вторая мировая тут не единственный пример. И если коллективный Запад не так уж стремится «раскочегарить» свой ВПК, значит, что бы ни говорили политические деятели, реальные бизнес-элиты не видят в нынешнем кризисе ничего «экзистенциального». И не считают его угрозой своему существованию.

Не очень приятный для Киева вывод, верно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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