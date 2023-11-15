Рупор кремлевской пропаганды: Недонюханая улика

Недонюханый кокаин Хантера Байдена в Белом Доме. Спустя несколько месяцев улику опубликовали, хотя общественность (трампистского толка) активно требовала опубликовать фото кокаина из Белого Дома уже давно.

Администрация Байдена прикидывается шлангом и заявляет, что не знает, кто нюхает кокаин в районе Овального кабинета. Секретная служба не при делах. Расследование понятное дело никто всерьез не проводит, потому что в результате расследования можно выйти на самих себя.

При этом, благодаря ноутбуку Хантера Байдена, прекрасно известно, что он там главный любитель колумбийского товара (как собственно и Зеленский на Украине – не удивлюсь, если у них один и тот же поставщик, учитывая связи Хантера Байдена с Украиной). Хотя и не только он один.

В месяцы перед выборами США тема Хантера Байдена и кокаина вряд ли исчезнет из американской повестки.

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