 

Ученые Самарского технического университета начали готовить натуральный хлеб из риса и пшеницы

15.11.2023, 5:48, Разное
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Ученые Самарского политехнического университета объединили свои усилия, чтобы заняться инновационным исследованием в области пищевой промышленности. В результате многолетних исследований, им удалось разработать уникальную технологию производства натуральных хлебцев из риса и пшеницы.

Одним из основных пунктов новой технологии было создание оптимального сочетания рисовой и пшеничной муки, которое позволило достичь комбинации вкуса, текстуры и питательности. Благодаря высокому содержанию клетчатки, хлебцы стали полезным и питательным продуктом, который способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья человека.

Ученые активно использовали современное оборудование и передовые научные методы для тщательного изучения состава и свойств рисовой и пшеничной муки. Они обнаружили, что качество и питательная ценность хлебцев зависят не только от типа источника зерна, но и от особых процессов обработки и смешивания. В результате экспериментов, с использованием новой технологии, удалось достичь оптимального баланса в составе и структуре хлебцов.


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