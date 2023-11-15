 

Ученый из Якутии развеял распространенное мнение о гало

15.11.2023, 3:04, Разное
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Ученый из Якутии, профессор Николай Николашкин, неутомимо исследовал и раскрывал тайны природы на протяжении долгих лет. Его последнее исследование, посвященное гало, вызвало особый интерес, так как он смог развеять народные поверья и мифы, связанные с этим явлением.

Веками гало вызывало смущение и недоумение среди людей. Многие считали, что это некий небесный знак, предвещающий несчастья или даже апокалипсис. Однако, благодаря научным исследованиям и открытиям профессора Николашкина, эти поверья оказались лишь плодом фантазии и недостатка знаний.

Гало – это оптическое явление, возникающее в атмосфере Земли, когда свет отражается и преломляется на льду или водных каплях воздуха. Таким образом, причина его появления теперь имеет научное объяснение и никак не связана с небесными знаками или предсказаниями.


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