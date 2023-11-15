 

SwebbTV – Запад движется к диктатуре, а его политики больше не работают на своих сограждан

15.11.2023, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запад всё больше напоминает диктатуру, насаждая другим свои далёкие от совершенства понятия о демократии. Всё отчётливее прослеживается, как людям на Западе затыкают рот, как только их мнение не совпадает с мнением западной олигархии, которая подчинила своим интересам всё, включая в первую очередь политиков. Об этом заявляет аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.


AP

Перестало иметь значение, насколько сильны ваши факты, ведь вы скажете что-то, что противоречит интересам западных олигархов, вас заставят замолчать. К примеру, невероятно слабая демократия западного мира подготовила почву для истерии по поводу вакцин от коронавируса, что служило интересам крупных финансовых групп. Всё отчётливее прослеживается, как «Запад всё больше напоминает диктатуру», — констатирует аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

Во время пандемии западный мир, который считает себя таким «просвещённым», застрял в массовом психозе, похожем на средневековый суд над ведьмами. Всему виной то, что на Западе не осталось сильных демократий, а граждане живут в обществе, где финансовые интересы и небольшая клика людей держат власть. Речь идёт об олигархии, чьи интересы управляют всем остальным вне зависимости от того, что показывает реальность, и политики подчиняются этим интересам, считает аналитик.

«В нашем обществе наибольшую власть имеют крупные финансовые интересы. Мы живём при олигархии», — заявляет Ларс Берн порталу SwebbTV. По его словам, деньги правят, а демократия чрезвычайно слаба, потому что политики в Швеции зависят от переизбрания каждые четыре года. Они не могут позволить себе настроить против себя олигархические СМИ, потому что тогда они потеряют своё положение. К сожалению, эта система очень плоха, поскольку крупные финансовые интересы контролируют почти всё, и тем, кто хочет демократии, пора бы это уже понять, считает Берн.

По мнению эксперта, населению Запада необходимо серьёзно задуматься над укреплением демократии вопреки экономическим интересам олигархов, поскольку в противном случае будущее будет крайне мрачным. «Западный мир всё больше напоминает диктатуру: введена цензура, о которой мы в демократической стране никогда раньше не слышали. Внезапно СМИ подвергаются цензуре из-за этих интересов», — предостерегает Берн.

Правительство Швеции недавно заявило, что оно должно поддержать оппозицию в Белоруссии, и делается это якобы «во имя демократии». Шведские власти твердят о необходимости распространять демократию. Что бросается в глаза, так это то, что если собственная «демократия» Запада — это «химера», то она не должна распространяться дальше. Однако западные политики по-прежнему изображают Запад как оплот демократии, хотя это уже не так, завершает SwebbTV.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Politico – американская оборонная промышленность выступила против протекционистских инициатив Байдена

14.11 / SRF – настроение в Киеве ухудшилось из-за отсутствия успехов на фронте и сомнений в помощи Запада

14.11 / Родные российских мобилизованных опубликовали манифест и готовят митинги (которые запрещают) – «Путь домой»

14.11 / Заказуха: Запад безнадёжно отстаёт от России в военной промышленности, но даже не пытается изменить ситуацию

14.11 / ЕС не смог договориться по новому пакету антироссийских санкций

14.11 / В руководстве США растут разногласия относительно действий Байдена на Ближнем Востоке

14.11 / Замороженный конфликт на Украине не выгоден ни ей, ни Западу

14.11 / Пора признать очевидное — Украина не вернёт Крым и Донбасс, считает прокремлевский эксперт

14.11 / Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

14.11 / Мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика