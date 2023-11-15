Politico – американская оборонная промышленность выступила против протекционистских инициатив Байдена

Представители оборонной отрасли США предупредили о негативных последствиях инициативы президента Джо Байдена и ряда конгрессменов по расширению военного производства на территории страны, пишет Politico. По их мнению, кампания «Покупай американское» заставит союзников страны принять ответные меры, приведёт к снижению конкуренции, повышению стоимости систем вооружения и ограничению доступа к инновационным технологиям.



AP

Администрация президента США Джо Байдена и влиятельный блок конгрессменов от обеих партий — Республиканской и Демократической — хотят, чтобы в Америке производилось больше американской военной техники. Кампания «Покупай американское», подпитываемая обещаниями роста отечественного производства и увеличения числа хорошо оплачиваемых рабочих мест, набирает обороты в американском конгрессе. Обе версии закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону содержат положения, которые требуют, чтобы определённый процент американского оружия производился на территории страны.

Однако в оборонной промышленности, которая, как предполагается, станет основным бенефициаром кампании, утверждают, что сейчас неподходящее для этого время. Как отмечает Politico, проблемы с цепочками поставок, растущий глобальный спрос на оружие и необходимость взаимодействия с иностранными союзниками Соединённых Штатов для воплощения инициативы в жизнь означают, что Белому дому и конгрессу придётся подождать.

В этом вопросе политика сталкивается с реальностью, в которой оказалась американская оборонная промышленность. Местные производители оружия, и без того находящиеся под давлением из-за требований вооружить Тайвань и Украину, теперь должны производить оружие и для Израиля, а также перевооружать Соединённые Штаты после того, как запасы страны заметно опустели. Запросы оказались настолько высоки, что Пентагону пришлось обратиться к союзникам, чтобы выполнить заказы клиентов на Тайване, на Украине и в Израиле.

«Мы не считаем, что сейчас подходящее время. Мы считаем, что в отрасли понимают важность возвращения производства домой и обеспечения безопасности цепочек поставок и им нужна определённая гибкость, чтобы добиться значительного увеличения объёмов поставок, которые от них требуются для пополнения запасов европейских партнёров, запасов Украины, Израиля и наших запасов», — прокомментировал вопрос председатель Совета по обороне и аэрокосмической промышленности Торговой палаты США Кит Уэбстер.

«Агрессивные требования к внутренним поставщикам, такие как в рамках кампании «Покупай американское», препятствуют нашим отношениям с партнёрами и союзниками, влияют на нашу способность повышать устойчивость цепочек поставок и способствуют росту инфляции, и мы надеемся, что конгресс учтёт это при доработке законодательства к концу года», — заявил Дак Хардвик, вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности, представляющей 340 американских фирм.

Противники инициативы предупреждают, что требования снизят конкуренцию, повысят стоимость систем вооружения, ограничат доступ к инновационным технологиям и сократят количество поставщиков быстрее, чем оборонно-промышленная база США сможет восполнить пробелы.

Как пишет Politico, хотя на первый взгляд кажется, что американские производители окажутся в выигрыше, отрасль опасается, что иностранные партнёры примут ответные меры, что нанесёт ущерб бизнесу за рубежом и лишит американцев их рабочих мест.

И, по словам Сандера Хенгеля, председателя ассоциации из 25 иностранных военных атташе, чьи страны имеют специальные соглашения о взаимной торговле с Пентагоном, опасения американских оборонных фирм по поводу ответного удара союзников обоснованы. Хенгель отмечает, что принимаемые решения в рамках протекционистской кампании действительно отражаются за рубежом, поэтому Европа ответит кампанией «Покупай европейское», а Азия — «Покупай азиатское».

В начале ноября на конференции оборонной промышленности в Вашингтоне помощник министра обороны США по закупкам Уильям Лапланте признал, что поставки боеприпасов и оружия Украине изменили представления Пентагона о будущем и показали, насколько важно работать с другими странами. «Мало кто ожидал затяжного, масштабного конфликта. Мы вновь осознаём, насколько ресурсоёмким может быть этот тип ведения войны», — приводит издание слова Лапланте.

Politico напоминает, что кампания «Покупай американское» была центральным экономическим посланием Байдена. Через несколько дней после своей инаугурации в 2021 году президент подписал указ, в котором говорилось, что 60% продуктов должны производиться внутри страны, предполагая увеличение до конечной цели в размере 75% в 2029 году.

О расширении внутреннего производства думали и на Капитолийском холме. Кампания «Покупай американское» появлялась и исчезала на протяжении десятилетий, но сейчас в обеих партиях наметился новый импульс. О возвращении части производственных мощностей американских законодателей заставила задуматься нехватка необходимого во время пандемии COVID-19.

В последнее время Байден то и дело расхваливал успехи своей администрации в возрождении отечественного производственного сектора, создании рабочих мест и возвращении промышленности на территорию США, чтобы продвинуть очередной запрос о помощи Украине на фоне растущего скептицизма в рядах Республиканской партии.

В то же время Кит Уэбстер из Торговой палаты называет цели администрации Байдена в размере 75% «невыполнимыми». Некоторые конгрессмены с этим согласны: они призывают найти баланс между потребностями внутри страны и за рубежом при обсуждении положений инициативы.

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