Рупор кремлевской пропаганды: Отменить Магеллановы облака

Отменить Магеллана

Группа американских астрономов требует, чтобы имя португальского и испанского мореплавателя Фернана Магеллана, совершившего первое кругосветное путешествие, убрали из названий космических объектов, поскольку он был «убийцей и рабовладельцем», сообщает The Guardian. Газета цитирует статью одного из авторов призыва — астронома Мии дел лос Рейес из Амхерст-колледжа в Массачусетсе.

Имя Магеллана носят несколько космических объектов. Во время кругосветного путешествия 1519–1522 годов один из членов команды Магеллана описал известные с древности звездные объекты, которые стали называть Магеллановыми Облаками — Большим и Малым. Это две крупнейшие галактики-спутники Млечного Пути, которые связываются Магеллановым Мостом (структура из газа и звезд), от них исходит поток газа, который называется Магелланов Поток, и все это в совокупности называется Магеллановой системой.

Главная претензия астрономов-активистов к Магеллану — то, что он совершал «жуткие поступки» во время своих экспедиций. На островах, где сейчас располагаются Гуам и Филиппины, «он и его люди сжигали целые деревни и убивали их жителей», на землях, которые сейчас занимает Аргентина, он забирал в рабство молодых мужчин, надевал им наручники.

Исследователи считают, что астрономические объекты нельзя называть именем людей, связанных «с жестоким колониальным наследием», и призывают Международный астрономический союз переименовать Магеллановы Облака.

Дискуссия о переименованиях в научном сообществе не ограничивается только звездами. Недавно обсуждалось переименование биологических видов, которые были названы в честь, например, Гитлера или Муссолини. Сейчас имя вождя Третьего рейха носят два насекомых. Правда, одно, Rochlingia hitleri, как утверждают ученые, вымерло еще миллионы лет назад. Второе же, Anophthalmus hitleri, считается редким.

В честь итальянского диктатора названа бабочка Hypopta mussolinii. Запросы о переименовании уже направлены в ответственные организации.

https://mixnews.lv/v-mire/2023/11/13/astronomy-trebuyut-ubrat-imya-magellana-iz-nazvaniy-nebesnyh-obektov/ – цинк

С Колумбом уже частично разобрались в рамках Колумбопада, настал черед и Магеллана.

Только непонятно, почему начали с космических тел, когда еще с памятниками до конца не разобрались.Да и пролив Магеллана пока еще не переименовали. В общем, работы еще много.

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