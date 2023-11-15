МГУ хочет открыть новую специальность для подготовки инженеров-исследователей

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ) зреет инициатива о создании новой специальности, направленной на подготовку инженеров-исследователей. Этот амбициозный проект, который ориентирован на современные вызовы и потребности науки и техники, представляет собой значимый шаг в развитии образования и научно-технического прогресса в России.

Основная цель новой специальности – учебная подготовка специалистов, обладающих уникальным сочетанием технических знаний и исследовательского мышления. Программа обучения будет нацелена на формирование у студентов инженерных навыков и непрерывного исследовательского и творческого мышления, что впоследствии позволит им эффективно решать сложные научно-технические задачи.

В рамках профессиональной подготовки инженеров-исследователей предполагается применение системного анализа и современных методов научно-технических исследований. Студенты будут обучаться основным инженерным дисциплинам, таким как математика, физика, химия, а также прикладной программирований, электронике и механике. Кроме того, им будет предоставлена возможность получить профессиональные навыки в конкретных областях, связанных с инженерными исследованиями, например, робототехника, биотехнологии, энергетика и многие другие.