Расписание автобусных маршрутов на период закрытия моста через Волгу

Полное перекрытие Волжского моста запланировано с 18 по 21 ноября, сообщили в администрации Рыбинска.

Это последнее перекрытие в этом году. Подрядная организация будет бетонировать пролетное строение № 7, которое является судоходным. По техническим условиям канала им. Москвы работы на нем можно выполнять только после завершения периода навигации. На время работ движение транспорта по мосту будет закрыто, для пешеходов и средств малой мобильности мост будет открыт.

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу. В первый день будет выполнена заливка бетона, далее три дня потребуются на его застывание.

– Для бетонирования осадки помехой не являются. Для сушки и набора прочности бетона подрядчик установит над пролетом тепловой купол, под которым с помощью тепловых пушек будет поддерживать оптимальную температуру для застывания материала, – рассказал начальник управления строительства Владимир Бердников.

Во время полного перекрытия моста будут организованы перехватывающие парковки, увеличено количество рейсов общественного транспорта по левобережью, экстренные службы усилят своё дежурство в заволжских микрорайонах.

Следующее полное перекрытие моста для движения транспорта планируется в конце января 2024 года. И также на судоходном пролете. Строители будут максимально использовать межнавигационный период.

Расписание движения муниципальных автобусных маршрутов:

№ 8-т (правобережная часть)

Рабочие дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 6:55, 7:20, 7:40, 7:55, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:55, 10:10, 10:30, 10:40, 11:05, 11:20, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:50, 13:05, 13:20, 13:40, 13:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 16:05, 16:20, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:30, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:25, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:25, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 1:200, 12:20, 12:35, 12:50, 1310, 13:20, 1:335, 13:50, 14:10, 14:20, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 16:00, 16:10, 16:35, 16:50, 17:00, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:00, 1910, 19:20, 19:35, 20:00, 20:15, 20:30.

Выходные дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 8:10, 8:20, 8:40, 9:10, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:05, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:40, 16:05, 16:20, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 950, 1010, 1040, 1110, 1135, 11:50, 12:35, 12:50, 13:10, 13:35, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 16:10, 16:35, 16:50, 17:35, 17:50, 18:10, 18:35, 18:50, 19:10, 19:35, 20:15, 20:30.

8-т (левобережная часть)

Рабочие дни

Отправление от Почты

6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:45, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 14:20, 14:35, 1450, 15:05, 152:0, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:10, 19:30, 20:00.

Отправление от Слипа

6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 1420, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:45, 20:15.

Выходные дни

Отправление от остановки «Почта»

7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 114:0, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

Отправление от Слипа

7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

№ 8 (кольцевой, левобережье – 2)

отправление от остановки «Почта»

5:55, 6:20, 6:45, 7:10, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:10.

№ 11 (кольцевой, левобережье -2)

отправление от остановки «Почта»

6:07, 6:32, 6:57, 7:22, 7:47, 8:12, 8:37, 9:02, 9:27, 9:52, 10:27, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22 ,13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 16:47, 17:12, 17:37, 18:02, 18:27.

№ 19 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10.

№ 20 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9-40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:-00, 14:20, 14:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40.

№ 29 (левобережье)

Рабочие дни

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6:-50, 7:30, 8:05, 9:35, 10:05, 10:50, 11:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:50.

отправление остановки «Сады «Дружба»»

7:05, 7:45, 8:20, 9:50, 10:20, 11:05, 11:45, 14:55, 15:25, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05.

Выходные дни

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

9:35, 10:05, 10:35, 11:15, 11:45, 12:15, 12:50.

отправление остановки «Сады «Дружба»»

9:50, 10:20, 10:50, 11:30, 12:00, 12:30, 13:05.

№5

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6: 30, 7:30, 9:40; 11:00, 15:35, 17:00, 17:45, 19:20.

отправление от ГЭС-14

6:00, 7:00, 9:10, 10:30, 15:05, 16:30, 17:15, 18:50.

С 00:10 18 ноября до 05:00 22 ноября движение межмуниципальных автобусных маршрутов будет организовано следующим образом:

По маршрутам № 109 «Рыбинск (Ж/д вокзал) — Гаврилово», 150 «Рыбинск — Милюшино», 152 «Рыбинск — Арефино», 156 «Рыбинск — Шашково», 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» начальный пункт переносится на остановку «Почта» в районе дома № 26 по улице Рыбинской. Движение по маршрутам № 109, 156 и 160 на изменяемом участке организуется в прямом направлении по улице Рыбинской, в обратном по улице Сакко и Ванцетти, улице Правды. Движение по маршрутам № 150 и 152 организуется в обоих направлениях по улице Коллективизации.

Маршруты № 505 «Рыбинск — Пошехонье», 506 «Пошехонье —Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановочными пунктами «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях следуют с объездом по улице Пушкина, улице Плеханова, улице Фурманова, проспекту Революции, улице Черепанова, улице Ворошилова, улице Глебовской, улице Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, улице Целинной, Шекснинскому шоссе и дамбе ГЭС. расписание движения не изменяется.

Временное расписание:

Отправление от остановки «Почта»

109 «Рыбинск — Гаврилово» 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:25, 18:40 (заезд в п.Майский), 20:05.

150 «Рыбинск — Милюшино» 05:25, 07:35, 16:00, 18:15 (воскресенье).

152 «Рыбинск — Арефино» 05:55, 09:10, 11:45, 14:55, 18:15.

156 «Рыбинск — Шашково» 05:55 (будни), 10:50, 13:50, 16:30.

160 «Рыбинск — Тутаев» 06:45, 09:20, 15:20, 17:30.