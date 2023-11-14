Мнение: Северная Корея богатеет, а Южная – вымирает, но всё же подкармливает русских беглецов

1. Девяностые годы в Северной Корее были куда более лихими, чем в России. У нас, по крайней мере, дело не дошло до полноценного голода, тогда как в КНДР, согласно давней коммунистической традиции, плановая экономика оказалась не готова к перебоям во внешних поставках еды при одновременном ухудшении погодных условий, что вызвало длительный и тяжёлый по последствиям голод 1995-1999 годов. Северную Корею спасли капиталисты. Речь идёт не только о капиталистах внешних (многие страны тогда прислали продовольственную помощь КНДР), но и о капиталистах внутренних, которым коммунистическое государство разрешило заняться бизнесом, чтобы накормить голодающее население (ссылка):



Российский путешественник побывал в Северной Корее и рассказал, как живут местные миллиардеры. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, вопреки социалистической идеологии КНДР, в стране есть олигархи, которых называют тончжу («властелины денег»). «Это не подпольные дельцы, как было в СССР, они не скрываются, и их никто не трогает», — написал он.

Тревел-блогер пояснил, что богатые бизнесмены появились в Северной Корее на фоне тяжелейшего голода 1995-1999-х годов. «Властям ничего не оставалось, кроме как сильно отпустить вожжи запретов и дать людям возможность самим находить способы зарабатывать деньги и прокормить свои семьи», — уточнил автор.

В итоге наиболее предприимчивые дельцы (часто они были простыми выходцами из народа) запустили предприятия, создали рабочие места и начали возить продовольствие из Китая. «Спустя два десятка лет на сотнях северокорейских тончжу держится добрая часть экономики страны», — отметил блогер. Он добавил, что партийное руководство КНДР закрывает глаза на существование богачей, чтобы в стране не повторилась история 1990-х.

2. Демографическая пирамида Южной Кореи перевернулась. Число новорождённых младенцев в 2023 году сравнялось с числом 80-летних стариков. Число детей на женщину (суммарный коэффициент рождаемости) составил 0,78 – чудовищно низкая цифра, которая почти втрое меньше уровня в 2,1 ребёнка на женщину, необходимую, чтобы население не вымирало (ссылка):

При сохранении нынешнего уровня рождаемости у 100 нынешних молодых южных корейцев будет 40 детей примерно к 2050 году, у которых будет 16 детей к 2075 году, у которых, в свою очередь будет 6 детей к 2100 году (ссылка).

У большинства европейских, восточноазиатских и американских стран дела с рождаемостью также обстоят плохо, но всё же не так плохо, как в Южной Корее, которая собирается стать во второй половине 21-го века первой крупной страной, средний возраст населения которой будет выше 60 лет.

У России тоже большие проблемы с воспроизводством населения, поэтому южнокорейский случай весьма интересен для нас. Если южные корейцы сумеют затормозить падение в демографическую пропасть, у нас будет время, чтобы взять корейские методы спасения на вооружение. Если южные корейцы не сумеют, мы будем знать, какие практики нам не нужно повторять. Возможно, придётся даже запретить всё похожее на радужный кей-поп, перестать принуждать молодёжь к высшему образованию (чтобы было больше времени размножаться) и отказаться от распространённой в Восточной Азии практики постоянных переработок.

Впрочем, если демографическая деградация Южной Кореи зайдёт слишком далеко, она, вероятно, будет поглощена Северной Кореей, и чистота эксперимента тем самым будет нарушена.

3. Релоканты, бежавшие из России в Южную Корею, жалеют о своей ошибке (ссылка):

Троим россиянам, бежавшим от мобилизации и прожившим год в аэропорту в Южной Корее, понадобилась гуманитарная помощь. Их положение назвали унижением человеческого достоинства, передает местное издание Yonhap.

Национальная комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) рекомендовала властям страны обратить внимание на ситуацию с россиянами, которые уже более года проживают в терминале аэропорта Инчхон.

В комиссии отметили, что пребывание в терминале аэропорта в течение длительного периода времени может унижать человеческое достоинство и противоречить ценностям, предусмотренным конституцией в отношении еды, сна и медицинского обслуживания. <…>

Россияне прибыли в аэропорт Инчхон в октябре 2022 года и сразу запросили убежище. Тем не менее министерство юстиции отклонило их ходатайства, заявив, что простое уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Позже, в феврале, двоим из них все-таки удалось добиться желаемого после подачи иска на аннулирование решения Минюста. Южнокорейский суд предоставил им право подать заявление на получение статуса беженца и разрешил въезд в страну. Однако россияне по-прежнему продолжают жить в терминале аэропорта.

«Проживая месяцами в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта, российские беженцы выживают за счет продуктов, предоставляемых министерством юстиции: на завтрак и ужин булочка и пакет сока, а на обед рис с курицей», — сообщила The Korean Times.